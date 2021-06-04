"Накат на Россию": Лукашенко объяснил санкции стран Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем вызваны санкции стран Запада против страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал действия стран Запада недружественными в отношении республики и оценил их как попытку убрать конкурента в лице Минска и дотянуться до России.

"Надо собраться, выстоять. Вы видите, что пошел огромный накат. Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей. Это наши люди. Поэтому и идет этот накат", - рассказал Лукашенко работникам "Гранита".

В частности, президент республики назвал конкуренцией санкции Запада против авиакомпании "Белавиа", передает Белта.

"Мир в прошлом году сжался на фоне этого ковида, и места всем не хватает. Поэтому надо выстоять, чего бы это ни стоило", - отметил глава Белоруссии.

Ранее ЕС ввел запрет на полеты самолетов "Белавиа" в воздушном пространстве Европы.