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"Накат на Россию": Лукашенко объяснил санкции стран Запада

04 июня 2021, 13:50  •  160 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем вызваны санкции стран Запада против страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал действия стран Запада недружественными в отношении республики и оценил их как попытку убрать конкурента в лице Минска и дотянуться до России.
"Надо собраться, выстоять. Вы видите, что пошел огромный накат. Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей. Это наши люди. Поэтому и идет этот накат", - рассказал Лукашенко работникам "Гранита".
В частности, президент республики назвал конкуренцией санкции Запада против авиакомпании "Белавиа", передает Белта.
"Мир в прошлом году сжался на фоне этого ковида, и места всем не хватает. Поэтому надо выстоять, чего бы это ни стоило", - отметил глава Белоруссии.
Ранее ЕС ввел запрет на полеты самолетов "Белавиа" в воздушном пространстве Европы.

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