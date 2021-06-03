"Наихудший исход для США": Американцы не в восторге от встречи Байдена с Путиным

Американцы не верят в хороший исход саммита лидеров России и США в Женеве. "Встреча Байдена с Путиным - наихудший возможный исход для будущего США", - пишут они.

Саммит президентов России и США в Женеве продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем за рубежом. При этом западные обыватели делают ставку отнюдь не на американского лидера.

Встреча президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом должна состояться в Женеве 16 июня. В СМИ ходит множество спекуляций на тему, чего ждать от итогов этой встречи. При этом, по мнению западных читателей, переговоры вряд ли завершатся какими-то выгодными сделками для США. Скорее это Россия будет играть на саммите первую скрипку.

Байден потерял не самообладание, он потерял память, утратил силу воли, характер и силу духа. Встреча Байдена с Путиным - наихудший возможный исход для будущего США,

- комментирует предстоящий саммит пользователь Rtlly Sherwin.

Вместе с Джо пошлют Камалу. Каждый раз, когда Путин что-то скажет, Камала будет смеяться и Джо будет считать это своим ответом,

- считает Hovard Sosa.

Джо, к сожалению, не идёт ни в какое сравнение ни с Путиным, ни с Си,

- цитирует Nation News комментарий пользователя Willis Siegfried.

Напомним, что Джо Байден является самым старым президентом за всю историю США. По мнению многих наблюдателей, возраст американского лидера ощутимо сказывается на его умственных способностях. Байден часто забывает и путает имена и должности своих подчинённых, а однажды во время предвыборной кампании перепутал свою жену с сестрой.