"Наихудшие монстры - созданные нами": Netflix показал первый тизер сериала "Ведьмак"

Первый трейлер Netflix выложила в отрытый доступ на своем стриминговом сервисе. Ролик длится две минуты, за которые зритель может оценить основных персонажей - Геральта из Ривии, Йеннифэр из Венгерберга и принцессу Цириллу.

Как передают "Народные Новости", ведьмака Геральта сыграет исполнивший ранее роль Супермена из киновселенной DC Генри Кавилл. Судя по тизеру, сюжет первого сезона будет основан на сюжетах сразу нескольких книг (сериал основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского и серии игр по мотивам саги): так, Цири показана как юной девочкой, так и повзрослевшей девушкой.

Ожидается, что в соответствии с книжным вариантом событий Геральт будет искать свое место мире, будучи мутантом, выведенным искусственно исключительно для борьбы с монстрами. С принцессой его свяжет таинственное предназначение, которое сделает Цири практически приемной дочкой ведьмака.

Слоганом сериала не случайно выбрана фраза "Наихудшие монстры - созданные нами". По сюжету, люди зачастую оказываются страшнее многих чудовищ.