"Наиболее антироссийский премьер Британии": Пушков увидел в отставке Мэй надежду на восстановление диалога

Тереза Мэй была одним из наиболее антироссийских премьер-министров Великобритании. Такое мнение выразил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

По словам сенатора, при Терезе Мэй российско-британские отношение достигли самой низкой точки за последние десятилетия.

"У ее преемника появляется шанс - небольшой, но шанс восстановить диалог с Москвой. От его отсутствия Лондон только проигрывает", - написал Пушков Twitter, комментируя отставку Мэй.

Напомним, 24 мая премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о своей отставке. Политик покинет высокий пост официально 7 июня.

Одной из основной причин для принятия данного решения послужила ситуация вокруг Brexit. Несмотря на предпринятые попытки, премьер не смогла договориться с британскими парламентариями об условиях сделки по выходу Великобритании из состава Евросоюза.