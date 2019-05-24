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"Наиболее антироссийский премьер Британии": Пушков увидел в отставке Мэй надежду на восстановление диалога

24 мая 2019, 18:54  •  30 • Политика
Член Совфеда России Алексей Пушков увидел в отставке Терезы Мэй надежду на восстановление диалога Москвы и Лондона, указав на то, что британский политик была "наиболее антироссийским премьером Британии".
Тереза Мэй была одним из наиболее антироссийских премьер-министров Великобритании. Такое мнение выразил член Совета Федерации России Алексей Пушков.
По словам сенатора, при Терезе Мэй российско-британские отношение достигли самой низкой точки за последние десятилетия.
"У ее преемника появляется шанс - небольшой, но шанс восстановить диалог с Москвой. От его отсутствия Лондон только проигрывает", - написал Пушков Twitter, комментируя отставку Мэй.
Напомним, 24 мая премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о своей отставке. Политик покинет высокий пост официально 7 июня.
Одной из основной причин для принятия данного решения послужила ситуация вокруг Brexit. Несмотря на предпринятые попытки, премьер не смогла договориться с британскими парламентариями об условиях сделки по выходу Великобритании из состава Евросоюза.

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