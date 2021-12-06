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"Нагреют карман Пентагону": Сенатор раскрыла "сюрпризы" США для Украины

06 декабря 2021, 21:20  •  119 • Политика
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди раскрыла "сюрпризы" США для Украины, которые недавно анонсировал Белый дом. По её словам, в них нет никакой загадки. Американцы хотят в очередной раз "нагреть карман Пентагону".
Так член Совета Федерации прокомментировал заявление американской администрации о готовящемся комплексе мер по оказанию поддержки Украине. Парламентарий подчеркнула, что Вашингтон зря наводит флёр таинственности, ведь практически любая его помощь Киеву сводится к продаже оружия, что давно ни для кого не новость, пишет портал "Народные новости".
Американские "сюрпризы" предсказуемы, поскольку всегда греют карман Пентагона и крупных военных корпораций. "Удивлять" Европу Вашингтон будет, по всей видимости, очередными поставками американского оружия,
- отметила Ковитиди.
Сенатор отметила, что, увлекшись политической игрой с Украиной, США забыли о своих собственных проблемах. Например, о де-факто разорванных дипломатических отношениях с Россией.
Отметим, что всё это нагнетание происходит накануне переговоров между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, которые должны состояться во вторник в формате онлайн-конференции. Сегодня также появилась информация о том, что Белый дом якобы обсуждает с Европой вопрос введения новых санкций против России, которые могут затронуть русский госдолг и даже свестись к отключению страны от SWIFT.

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