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"Наговорил на гонорар от Пентагона": Киевский эксперт Гвоздь предсказал серьезный военный конфликт между Россией и Китаем
29 мая 2019, 06:09 • 51 • В мире
Между Россией и Китаем в перспективе "очень возможен" серьезный военный конфликт, а общие интересы у двух стран "ситуационные". Об этом с уверенностью заявил на конференции со сложным названием "Конфликтогенный потенциал РФ: состояние и перспективы развития" некий украинский эксперт Виктор Гвоздь. "Наговорил на гонорар от Пентагона", - откликнулись пользователи Сети.
Мероприятие, организованное украинским "Центром исследования России" и японским Университетом Кобе Гакуин, прошло в киевской Дипломатической академии. Одним из спикеров, выступившим на этой конференции, был "известный китаевед", бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.
Выступая с докладом о "замороженных российско-китайских конфликтах", этот эксперт сообщил, что "Россия не сможет отразить возможное нападение со стороны Китая". Это, утверждает Гвоздь, якобы даже "признают российские эксперты". И только российское ядерное оружие "является гарантией" территориальной неприкосновенности страны.
Отметив, что Китай, несмотря на стратегическое партнерство с Россией, присоединение Крыма так и не признал, Гвоздь сделал вывод, что Пекин "очень заинтересован" в серьезных отношениях с Киевом, а китайское партнерство с Москвой носит "исключительно ситуационный характер".
Между Китаем и Россией немало проблем "как исторических, так и текущих", продолжил эксперт Гвоздь, а это может означать, что как только Пекин "усилит свое преимущество над Москвой", между странами может возникнуть противостояние, которое "выльется в вооруженный конфликт".
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