Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
F-35 против Су-57. Сравнение с турецким акцентом
Порошенко отправили на свалку: Портреты экс-президента Украины оказались на помо...
Увела ли «абрикосовая революция» Армению от России
В МВФ заявили о готовности посетить Киев после выборов в Раду
Главная / В мире

"Наговорил на гонорар от Пентагона": Киевский эксперт Гвоздь предсказал серьезный военный конфликт между Россией и Китаем

29 мая 2019, 06:09  •  51 • В мире
Между Россией и Китаем в перспективе "очень возможен" серьезный военный конфликт, а общие интересы у двух стран "ситуационные". Об этом с уверенностью заявил на конференции со сложным названием "Конфликтогенный потенциал РФ: состояние и перспективы развития" некий украинский эксперт Виктор Гвоздь. "Наговорил на гонорар от Пентагона", - откликнулись пользователи Сети.
Мероприятие, организованное украинским "Центром исследования России" и японским Университетом Кобе Гакуин, прошло в киевской Дипломатической академии. Одним из спикеров, выступившим на этой конференции, был "известный китаевед", бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.
Выступая с докладом о "замороженных российско-китайских конфликтах", этот эксперт сообщил, что "Россия не сможет отразить возможное нападение со стороны Китая". Это, утверждает Гвоздь, якобы даже "признают российские эксперты". И только российское ядерное оружие "является гарантией" территориальной неприкосновенности страны.
Отметив, что Китай, несмотря на стратегическое партнерство с Россией, присоединение Крыма так и не признал, Гвоздь сделал вывод, что Пекин "очень заинтересован" в серьезных отношениях с Киевом, а китайское партнерство с Москвой носит "исключительно ситуационный характер".
Между Китаем и Россией немало проблем "как исторических, так и текущих", продолжил эксперт Гвоздь, а это может означать, что как только Пекин "усилит свое преимущество над Москвой", между странами может возникнуть противостояние, которое "выльется в вооруженный конфликт".
"Наговорил Гвоздь на гонорар от Пентагона, умеют же люди на влажных мечтах зарабатывать", - прокомментировала в Twitter сообщение пользователь Alika.
"Вышел, прикинулся дурачком, вот тебе и грантик. Гавкай на Россию и собирай капитал", - добавил Sergeu2.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
29 мая 2019, 06:09
"Франция должна проявить инициативу": Макрон решил организовать встречу "нормандской четверки"
28 мая 2019, 20:24
Почему Китай встал на сторону США, а не Ирана?
29 мая 2019, 02:54
Дефолта не будет: Киев выпросил у МВФ новую программу сотрудничества
29 мая 2019, 02:54
Россия "съела" иммунитет украинцев: "Доктор Смерть" озвучила новый диагноз
29 мая 2019, 06:09
"Я хочу продолжить наш путь": Себастьян Курц рассчитывает снова занять пост канцлера Австрии
28 мая 2019, 17:09
Британия «подавилась» Brexit
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2019, 09:09
Доллар сбросят с пьедестала? Wall Street Journal назвал главную причину краха американской валюты
23 мая 2019, 00:39
"Говорили несколько часов": Киев рассказал, как Зеленский ищет решения по Донбассу
28 мая 2019, 13:54
"Русские держали нас за дураков, и мы так себя и повели": В Великобритании признали свои ошибки в политике
24 мая 2019, 09:09
Переговоры будут, "размен" - нет: В Киеве поставили условие по миру в Донбассе
26 мая 2019, 16:09
Яценюк призвал Зеленского созвать СБ ООН из-за решения трибунала по морякам
28 мая 2019, 07:24
Авианосец США струсил, а Дагестан и Чечня ждет Суркова (Telegram.Обзор)
25 мая 2019, 07:54
Новороссия. Очереди за российским гражданством
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.