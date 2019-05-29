"Наговорил на гонорар от Пентагона": Киевский эксперт Гвоздь предсказал серьезный военный конфликт между Россией и Китаем

Мероприятие, организованное украинским "Центром исследования России" и японским Университетом Кобе Гакуин, прошло в киевской Дипломатической академии. Одним из спикеров, выступившим на этой конференции, был "известный китаевед", бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.

Выступая с докладом о "замороженных российско-китайских конфликтах", этот эксперт сообщил, что "Россия не сможет отразить возможное нападение со стороны Китая". Это, утверждает Гвоздь, якобы даже "признают российские эксперты". И только российское ядерное оружие "является гарантией" территориальной неприкосновенности страны.

Отметив, что Китай, несмотря на стратегическое партнерство с Россией, присоединение Крыма так и не признал, Гвоздь сделал вывод, что Пекин "очень заинтересован" в серьезных отношениях с Киевом, а китайское партнерство с Москвой носит "исключительно ситуационный характер".

Между Китаем и Россией немало проблем "как исторических, так и текущих", продолжил эксперт Гвоздь, а это может означать, что как только Пекин "усилит свое преимущество над Москвой", между странами может возникнуть противостояние, которое "выльется в вооруженный конфликт".