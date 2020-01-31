"Нагоняют жути": США выставляют сотрудничество России и Китая как "новую ось зла" - Клинцевич

Американские власти пытаются нагнать жути ради демонизации китайцев, но они боятся не Коммунистической парти Китая, а экономической силы страны. Об этом РИА ФАН рассказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Компартия КНР является более серьёзной угрозой, чем терроризм. Дипломат также призвал союзников Вашингтона нарастить военную и технологическую мощь, чтобы обеспечить доминирование западных ценностей в мире.

Как отметил Клинцевич, американцы очень боятся Китая, который в ближайший год может окончательно обогнать Соединённые Штаты. Поэтому роль компартии не имеет никакого значения - только экономика.

"Не надо искать связи с социалистическими или коммунистическими идеями, ведь США просто необходимо было за что-то зацепиться. Было бы что-то другое - говорили бы что-то другое", - пояснил сенатор.

Аналогичная тактика используется Вашингтоном в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Американских политиков также беспокоит сотрудничество Москвы и Пекина, которое они пытаются дискредитировать, объявив новой "ось зла".

"Америка будет пытаться вбить клинья между нашими странами, будет заниматься обыкновенными провокациями", - добавил Клинцевич.

Мнение члена Совфеда подкрепляют последние действия США, которые ввели новые санкции в отношении физических и юридических лиц из России. Как передаёт телеканал "360", речь идёт о врио главы Севастополя Михаиле Развожаеве, председателе правительства Крыма Юрии Гоцанюке, компании "Гранд сервис экспресс" и еще шестерых людях.

Политиков обвиняют в организации "незаконных выборов" в республике, а юрлицо решили наказать за организацию железнодорожных перевозок на полуостров.

"Как мне кажется, украинцы тоже приняли факт того, что Крым стал частью России и не вернётся назад. Примут ли это когда-нибудь западные политики? Я сомневаюсь", - оценил ситуацию главред BNE-Intellinews Бен Эйрис.