"Наглый варварский бизнес": Полковник Баранец объяснил, зачем американцам понадобилась Сирия

Виктор Баранец рассказал об участии американцев в сирийском конфликте. По словам военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", Штаты наращивают контингент в Заевфратье. Баранец полагает, что они хотят взять ещё сирийской нефти. Это полковник и считает их основной целью в Сирии.

"И сирийская, и российская разведки буквально на днях установили, что происходит наращивание американских военнослужащих в Заевфратье. Их там уже не 200, уже не 600, как заявляют американцы, а уже несколько тысяч. Пожалуй, эта цифра уже подбирается к 4-5 тысячам. Об этом Башар Асад сегодня заявил ещё раз. И эти данные подтверждаются и нашими разведслужбами, и в том числе турецкими разведслужбами. Они хорошо присосались к сирийской нефти, ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена - прим. ред.) не был нужен, это понятно. Они думали, что ИГИЛ свергнет Башара Асада, а когда увидели, что Россия сломала их бандитский сюжет, просто переключились. Уходя, хотят выкачать сирийской нефти и продать её. Это чистый американский наглый варварский бизнес. Я думаю, что американцы, наращивая эти силы, понимают прекрасно, что рано или поздно им придётся столкнуться с военной силой, которая будет выдавливать их оттуда. Вот потому они в Заевфратье пытаются пустить корни. А это будет очень большая заноза для политического урегулирования ситуации в сирийском кризисе", - говорит Виктор Баранец.

Полковник заявил, что незаконность присутствия американце в Сирии осознали уже даже в конгрессе США. Виктор Баранец считает, что убрать их с этой территории будет сложно. Военный обозреватель "КП" говорит, что американцам нужно набраться ума и "уменьшить свою наглость".

"Я думаю, что это самая главная проблема, вот эта наглость, что мы самые крутые. У меня часто возникает мысль, что давно никто американцев серьёзно не бил. Им нужно понять, что Россия теперь - это равный партнёр, с которым надо считаться", - подытожил Баранец.