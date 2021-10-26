|
"Наглый рейдерский захват": Аксёнов начистоту высказался об "украденном" по суду скифском золоте
26 октября 2021, 15:15 • 155 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов начистоту высказался об "украденном" по решению суда Нидерландов скифском золоте. "Наглый рейдерский захват", - прокомментировал он ситуацию.
Сегодня стало известно, что Апелляционный суд Амстердама посчитал коллекцию четырёх крымских музеев украинской собственностью и постановил передать около двух тысяч артефактов Украине. Согласно позиции суда, "хотя объекты происходят из Крыма… они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году".
По словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, решение суда "возмутительное, несправедливое и неправовое", хотя и ожидаемое, "учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму".
"По сути, это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
И напомнил о том, что скифское золото было найдено в крымской земле, "где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма".
По словам Аксёнова, золото должно быть возвращено полуострову по праву и по справедливости.
Подпишитесь на нас
155
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 октября 2021, 18:40
|
22 октября 2021, 03:20
|
23 октября 2021, 09:40
|
22 октября 2021, 03:20
|
20 октября 2021, 11:05
|
21 октября 2021, 04:35
|
24 октября 2021, 00:50