"Наглый рейдерский захват": Аксёнов начистоту высказался об "украденном" по суду скифском золоте

Глава Крыма Сергей Аксёнов начистоту высказался об "украденном" по решению суда Нидерландов скифском золоте. "Наглый рейдерский захват", - прокомментировал он ситуацию.

Сегодня стало известно, что Апелляционный суд Амстердама посчитал коллекцию четырёх крымских музеев украинской собственностью и постановил передать около двух тысяч артефактов Украине. Согласно позиции суда, "хотя объекты происходят из Крыма… они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году".

По словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, решение суда "возмутительное, несправедливое и неправовое", хотя и ожидаемое, "учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму".

"По сути, это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

И напомнил о том, что скифское золото было найдено в крымской земле, "где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма".

По словам Аксёнова, золото должно быть возвращено полуострову по праву и по справедливости.