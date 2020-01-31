"Наглость зашкаливает": Аксёнов дал день на увольнение передумавшей чиновницы, оскорбившей блокадников

Ранее в Сети разразился скандал после того, как чиновницы в Керчи пришли к проживающим в городе блокадникам Ленинграда и вручили подарки - медали и хлеб.

Однако фото поздравления вызвало недовольство в интернете. Многие пользователи Сети отметили, что госслужащие выглядели слишком роскошно на фоне пожилых людей: поздравлять блокадниц чиновницы пришли в дорогих шубах. В Сети отмечали, что пожилым женщинам могли бы подарить лекарства, путёвки в санатории или что-то ещё необходимое.

Многие интернет-пользователи посчитали подобное отношение к блокадникам оскорбительным.

В результате чиновницам пришлось оправдываться и даже написать заявления об уходе. Но после одна из них - глава горсовета Керчи Мая Хужина - передумала увольняться.

Решение чиновницы довольно жёстко откомментировал на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Наглость зашкаливает, - возмутился руководитель региона. - Считаю её заявление ересью и самодурством".

Он дал главе администрации Керчи только один день на увольнение чиновницы. И пригрозил уже в понедельник нагрянуть в город на внеочередную сессию, "если в течение сегодняшнего дня моё требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено".

"Посмотрим, где они смогут после этого работать", - многообещающе резюмировал глава Крыма.