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"Наглость зашкаливает": Аксёнов дал день на увольнение передумавшей чиновницы, оскорбившей блокадников

31 января 2020, 18:54  •  110 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов жёстко отреагировал на решение керченской чиновницы, оскорбившей блокадников, отозвать своё заявление об увольнении. "Наглость зашкаливает, - возмутился руководитель региона. - Считаю её заявление ересью и самодурством". И дал главе администрации Керчи день на увольнение чиновницы.
Ранее в Сети разразился скандал после того, как чиновницы в Керчи пришли к проживающим в городе блокадникам Ленинграда и вручили подарки - медали и хлеб.
Однако фото поздравления вызвало недовольство в интернете. Многие пользователи Сети отметили, что госслужащие выглядели слишком роскошно на фоне пожилых людей: поздравлять блокадниц чиновницы пришли в дорогих шубах. В Сети отмечали, что пожилым женщинам могли бы подарить лекарства, путёвки в санатории или что-то ещё необходимое.
Многие интернет-пользователи посчитали подобное отношение к блокадникам оскорбительным.
В результате чиновницам пришлось оправдываться и даже написать заявления об уходе. Но после одна из них - глава горсовета Керчи Мая Хужина - передумала увольняться.
Решение чиновницы довольно жёстко откомментировал на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Наглость зашкаливает, - возмутился руководитель региона. - Считаю её заявление ересью и самодурством".
Он дал главе администрации Керчи только один день на увольнение чиновницы. И пригрозил уже в понедельник нагрянуть в город на внеочередную сессию, "если в течение сегодняшнего дня моё требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено".
"Посмотрим, где они смогут после этого работать", - многообещающе резюмировал глава Крыма.
Фото: скриншот vk/aksenovrk

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