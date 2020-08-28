"Наглость олигархов зашкаливает": Чиновники выписали шефам Сбера 422,5 млрд рублей

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил на этой неделе дивиденды за минувший 2019 год на сумму 422,5 миллиарда рублей, или почти 50% от прибыли, по международным стандартам финансовой отчётности. Более двух миллиардов долларов будут выведены из России в США и Великобританию, поскольку именно там находятся акционеры Сбербанка, напомнил Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

Пронько повторил, что и США, и Великобритания ввели антироссийские санкции.

"Акционерам из США и Великобритании принадлежат 70% так называемых свободных бумаг. Формально они не обладают реальной властью в крупнейшем госбанке России, не могут блокировать решения, но это им, на наш взгляд, и не нужно. Главная текущая цель - получение прибыли в виде дивидендов. Речь идёт о многомиллиардных ежегодных суммах в долларовом эквиваленте, которые выводятся из России. Порочная практика Германа Грефа, когда российские граждане и бизнес платят ему дань, комиссионные за каждый чих, но при этом миллиарды долларов уходят ежегодно из России", - подчеркнул Юрий Пронько.

Вопрос в том, как остановить происходящее? Учредитель Царьграда Константин Малофеев полагает, что изменить ситуацию можно только одним способом.

"Сбербанк - это не простой коммерческий банк. Это главный банк в стране, который составляет более половины всей этой банковской системы, где львиная доля граждан хранит свои сбережения. Этот банк в любом государстве назывался бы банком развития. И был бы структурой, на которой зиждется экономика. Сбер должен быть проводником экономической политики правительства, и ни в коем случае он не должен руководствоваться интересами сиюминутной завтрашней дивидендной прибыли для акционеров. Это аксиома. Пока мы эту аксиому не сделаем реальностью, так и будет происходить", - подчеркнул Константин Малофеев.

Интересна и ещё одна деталь. Кто именно одобрил дивиденды? Те, кто голосовал "государственным пакетом". То есть это чиновники, которые, по сути, зарабатывают не больше 400 тысяч рублей - в сравнении с гигантскими зарплатами топ-менеджеров банков "совсем ничего". А значит, возникает вопрос: почему чиновник захотел одобрить дивиденды?

"Эти чиновники голосуют за то, чтобы люди, которые им, по большому счёту, подчиняются и заходят с дрожащими ногами в их кабинет, получали в тысячу раз больше. Представляете, какая благотворительность?" - поставил запятую в этой дискуссии Малофеев.

Пока же можно сделать однозначный вывод: "Наглость олигархов зашкаливает".