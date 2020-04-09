Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правд...
Главная / В мире

"Наглость и трусость": Бывший президент Чехии оскорблён сносом памятника маршалу Коневу

09 апреля 2020, 20:35  •  104 • В мире
Экс-президент Чехии Клаус выразил своё возмущением демонтажем памятника маршалу Коневу, который на днях тайно провели власти района Прага-6. По словам политика, эта акция демонстрирует только безмерную наглость и трусость.
Тайный снос мемориала, посвящённого советскому маршалу Ивану Коневу, да ещё накануне 75-летия освобождения Европы от нацизма, нанёс огромный ущерб имиджу Чехии на международной арене. Так считает бывший глава государства Вацлав Клаус.
По его мнению, виновником этого позора является староста Праги-6 Ондржей Коларж, причём трусость и наглость действий чиновников заключаются в том, что они демонтировали монумент "втихую", пользуясь пандемией коронавируса как прикрытием. Степень этой трусости и наглости едва ли можно измерить, передаёт слова Клауса "Экспресс газета" со ссылкой на ТАСС.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета России с просьбой предусмотреть уголовное наказание в отношении представителей власти зарубежных стран за принятые ими решения о сносе памятников в честь погибших советских воинов.
По словам главы российского оборонного ведомства, в последнее время всё чаще появляется информация о том, как главы некоторых иностранных государств, пытаясь подменить историческую правду, принимают провокационные решения, в том числе и о сносе памятников советским солдатам.
Также на это событие откликнулся в Telegram журналист Армен Гаспарян. Он был раздосадован случившимся, обратив внимание, что в Праге решили избавиться от скульптуры маршала практически накануне важнейшей даты. В результате он не сдержал эмоций: "Отметили 75 лет Победы. Мрази..." - заявил он.
По некоторым данным, на месте памятника маршалу Ивану Коневу, освободившему Прагу от фашистов, планируют установить монумент предводителю коллаборационистов Власову.
Справка Царьграда: Вацлав Клаус (чеш. Václav Klaus; род. 19 июня 1941 года, Прага) - второй президент Чехии (2003-2013 годы), ранее бывший её премьер-министром, один из наиболее влиятельных чешских политиков, почётный профессор МГУ. Является одним из самых известных евроскептиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
09 апреля 2020, 05:35
Заразили чужих, чтоб свои не страдали? Сотрудники армянской лаборатории Пентагона заболели COVID-19
09 апреля 2020, 07:30
«Риторика политической борьбы»: в Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ
09 апреля 2020, 03:35
"Почему военные?": Украинка из Италии подогрела конспирологию о русских врачах
09 апреля 2020, 12:35
Не признавшая коронавирус Белоруссия попросила помощи у ЕС
09 апреля 2020, 10:35
Новый антирекорд: Добыча нефти рухнула в США перед встречей ОПЕК+
09 апреля 2020, 02:30
Нездоровый интерес: почему в США заявили о пересмотре финансирования ВОЗ
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 апреля 2020, 05:35
Заразили чужих, чтоб свои не страдали? Сотрудники армянской лаборатории Пентагона заб...
09 апреля 2020, 07:30
«Риторика политической борьбы»: в Швеции призвали к возобновлению антироссийских санк...
09 апреля 2020, 03:35
"Почему военные?": Украинка из Италии подогрела конспирологию о русских вра...
09 апреля 2020, 07:35
Окончательный диагноз?
09 апреля 2020, 03:35
За снос памятников советским воинам должны ответить: Шойгу обратился к Бастрыкину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 апреля 2020, 07:35
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Украины
04 апреля 2020, 06:35
Трамп в ловушке, но угрожает Путину. Депрессия и безработица в США (Telegram. Обзор)
08 апреля 2020, 08:35
COVID-19 не помешал: Асад нанес удар по американцам — есть жертвы
04 апреля 2020, 14:08
Плата за глупость. К чему привела нас слепая "вера в науку"
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
03 апреля 2020, 22:35
Россия согласилась на американские условия торговли нефтью
05 апреля 2020, 15:35
"Кличко - это диагноз, лечи - не лечи": очередной провал мэра Киева оценил военкор Котенок
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.