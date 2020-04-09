"Наглость и трусость": Бывший президент Чехии оскорблён сносом памятника маршалу Коневу

Тайный снос мемориала, посвящённого советскому маршалу Ивану Коневу, да ещё накануне 75-летия освобождения Европы от нацизма, нанёс огромный ущерб имиджу Чехии на международной арене. Так считает бывший глава государства Вацлав Клаус.

По его мнению, виновником этого позора является староста Праги-6 Ондржей Коларж, причём трусость и наглость действий чиновников заключаются в том, что они демонтировали монумент "втихую", пользуясь пандемией коронавируса как прикрытием. Степень этой трусости и наглости едва ли можно измерить, передаёт слова Клауса "Экспресс газета" со ссылкой на ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета России с просьбой предусмотреть уголовное наказание в отношении представителей власти зарубежных стран за принятые ими решения о сносе памятников в честь погибших советских воинов.

По словам главы российского оборонного ведомства, в последнее время всё чаще появляется информация о том, как главы некоторых иностранных государств, пытаясь подменить историческую правду, принимают провокационные решения, в том числе и о сносе памятников советским солдатам.

Также на это событие откликнулся в Telegram журналист Армен Гаспарян. Он был раздосадован случившимся, обратив внимание, что в Праге решили избавиться от скульптуры маршала практически накануне важнейшей даты. В результате он не сдержал эмоций: "Отметили 75 лет Победы. Мрази..." - заявил он.

По некоторым данным, на месте памятника маршалу Ивану Коневу, освободившему Прагу от фашистов, планируют установить монумент предводителю коллаборационистов Власову.

Справка Царьграда: Вацлав Клаус (чеш. Václav Klaus; род. 19 июня 1941 года, Прага) - второй президент Чехии (2003-2013 годы), ранее бывший её премьер-министром, один из наиболее влиятельных чешских политиков, почётный профессор МГУ. Является одним из самых известных евроскептиков.