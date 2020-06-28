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"Наглость Грефа зашкаливает": Пронько показал, как на нас зарабатывают сотни миллиардов

28 июня 2020, 19:00  •  87 • Политика
Экономический обозреватель, ведущий Царьграда Юрий Пронько в своей авторской статье напомнил, как Сбербанк зарабатывает на нас сотни миллиардов рублей, подчас обходя законные требования. "Наглость Грефа зашкаливает", - уверен Пронько.
Юрий Пронько рассказал об основных пунктах политики Сбербанка, а значит и главы кредитного учреждения Германа Грефа, подробно остановившись на теме взимания комиссий с клиентов для компенсации собственных потерь из-за отмены банковского роуминга. А также на так называемых подписках, которые Юрий Пронько расценивает как попытку "содрать кожу" клиентов, например, за платежи ЖКХ или штрафы.
Начнём с новости, которая в очередной раз показала и доказала, что Набиуллина, зачищая отечественный финансовый рынок, вместе с криминалом уничтожила ещё и конкуренцию. На рынке так и говорят: "Есть Сбер и все остальные". Крупнейшая контора ростовщиков, прикрываясь статусом госбанка, наложила лапу на отечественную экономику, а значит, и на повседневную жизнь простых людей, подчеркнул Юрий Пронько.
"Приведу конкретные примеры и факты. Так, стало известно, что Сбербанк со 2 июня ввёл комиссию на внутрибанковские переводы в устройствах самообслуживания банка. Комиссия составляет 1%.
Из пояснения Сбербанка:
Со 2 июня Сбербанк изменил тарификацию денежных переводов внутри банка. Изменения в первую очередь коснулись денежных переводов в "Сбербанк Онлайн" и SMS-банке. Также изменились условия по переводам в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций.
Этим решением Сбер фактически послал государство Российское, а вместе с ним и нас с вами, куда подальше. Ведь с 14 июня вступил в силу закон, который отменяет комиссию за так называемый банковский роуминг. Однако, чтобы не потерять доходы, в Сбербанке приняли решение о замене комиссий по внутрибанковским переводам между физлицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке. Подписка нужна, если клиент банка переводит больше 50 тысяч рублей в месяц. При отсутствии подписки будет взиматься комиссия в размере 1%, но не более 1 тысячи рублей. На мой взгляд, Греф, пользуясь уникальным положением Сбера - а это самая настоящая олигополия, - ввёл новый налог в нашем государстве. Он обложил 1% тех, кто часто переводит онлайн и не пользуется наличными.
К слову, в прошлом, 2019 году Сбер получил чистую прибыль в размере 870 млрд рублей по РСБУ. На этот год Греф был намерен получить порядка 1 трлн чистой прибыли. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, конечно, скорректировал его планы, но ясно, что от их достижения он не отказался, в том числе за счёт так называемых подписок.
"Наглость Грефа зашкаливает. Он пользуется искусственно созданными для Сбербанка условиями и трясёт наши кошельки", - подчеркнул Юрий Пронько.
Полная версия материала с комментариями экспертов доступна по ссылке.

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