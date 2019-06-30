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"Наглое упорство и агрессивные планы": В Крыму объяснили заход эсминца США в Черное море
30 июня 2019, 18:09 • 70 • Политика
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что заход эсминца ВМС США Carney ("Карни") в акваторию Черного моря является наглым упорством, которое направлено на создание напряженности в международных отношениях. "Наглое упорство, - прокомментировал Гемпель. – США не намерены отказываться от агрессивных планов".
О том, что заход американского эсминца "Карни" в акваторию Черного моря является "наглым упорством", заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он подчеркнул, что такие демонстрационные действия направлены, чтобы усилить напряженность в регионе. Напомним, ранее сообщалось, что американский эсминец будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze-2019.
"Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях, - цитирует РИА Новости Гемпеля. – Мы видим, что Штаты все еще не намерены отказываться от агрессивных планов".
Гемпель напомнил, что у нашей армии и у флота – самое современное оружие. И оно не просто превосходит американское. Аналогов некоторым нашим образцам в мире нет. Таким образом, Россия состоянии обеспечить нерушимость границ и мирную жизнь своих жителей.
"А Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море", - заключил он.
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