"Наглое упорство и агрессивные планы": В Крыму объяснили заход эсминца США в Черное море

О том, что заход американского эсминца "Карни" в акваторию Черного моря является "наглым упорством", заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он подчеркнул, что такие демонстрационные действия направлены, чтобы усилить напряженность в регионе. Напомним, ранее сообщалось, что американский эсминец будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze-2019.

"Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях, - цитирует РИА Новости Гемпеля. – Мы видим, что Штаты все еще не намерены отказываться от агрессивных планов".

Гемпель напомнил, что у нашей армии и у флота – самое современное оружие. И оно не просто превосходит американское. Аналогов некоторым нашим образцам в мире нет. Таким образом, Россия состоянии обеспечить нерушимость границ и мирную жизнь своих жителей.

"А Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море", - заключил он.