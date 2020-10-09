"Нагло спёрли!" Сенсацию русских военкоров из Сирии утащила "одна западная телекомпания"

Журналист ВГТРК, военный корреспондент, депутат Мосгордумы Андрей Медведев рассказал в комментарии для канала Царьград об отваге русских репортёров.

Напомним, 8 октября при обстреле в Нагорном Карабахе получил ранения российский военкор Юрий Котенок. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии, однако на данный момент угрозы его жизни нет.

Медведев заметил, что русские журналисты всегда были самыми бесстрашными и никогда не боялись работать в горячих точках. Он привёл в пример сирийский конфликт.

Когда шёл штурм Алеппо, западные коллеги позволяли себе рассказывать об этом поворотном событии кампании, находясь или в Бейруте, или на границе Сирии и Турции. Оттуда они и рассуждали, что ж там, понимаете, происходит. Как будто бы им из других стран виднее. Наши же работают там, куда зачастую другие журналисты просто не едут. И вот один раз сотрудники одной западной телекомпании (не буду тыкать пальцем, они сами знают) просто нагло спёрли кадры, которые наш героический оператор Саша Пушин снял с беспилотника, - подчеркнул собеседник Царьграда.

Мало того, они представили украденный эксклюзив с позиции своих политических тезисов, исказив всю ситуацию, добавил он.