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"Нагло спёрли!" Сенсацию русских военкоров из Сирии утащила "одна западная телекомпания"
09 октября 2020, 22:05 • 106 • Политика
Сенсацию русских военкоров из Сирии утащила "одна западная телекомпания". Об этом случае рассказал журналист Андрей Медведев. Он заметил, что иностранные репортёры, которые во время штурма Алеппо отсиживались в соседних странах, фактически украли эксклюзивные кадры российского оператора и приправили их знатной порцией своей госпропаганды: "Нагло спёрли!"
Журналист ВГТРК, военный корреспондент, депутат Мосгордумы Андрей Медведев рассказал в комментарии для канала Царьград об отваге русских репортёров.
Напомним, 8 октября при обстреле в Нагорном Карабахе получил ранения российский военкор Юрий Котенок. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии, однако на данный момент угрозы его жизни нет.
Медведев заметил, что русские журналисты всегда были самыми бесстрашными и никогда не боялись работать в горячих точках. Он привёл в пример сирийский конфликт.
Мало того, они представили украденный эксклюзив с позиции своих политических тезисов, исказив всю ситуацию, добавил он.
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