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"Нагло спёрли!" Сенсацию русских военкоров из Сирии утащила "одна западная телекомпания"

09 октября 2020, 22:05  •  106 • Политика
Сенсацию русских военкоров из Сирии утащила "одна западная телекомпания". Об этом случае рассказал журналист Андрей Медведев. Он заметил, что иностранные репортёры, которые во время штурма Алеппо отсиживались в соседних странах, фактически украли эксклюзивные кадры российского оператора и приправили их знатной порцией своей госпропаганды: "Нагло спёрли!"
Журналист ВГТРК, военный корреспондент, депутат Мосгордумы Андрей Медведев рассказал в комментарии для канала Царьград об отваге русских репортёров.
Напомним, 8 октября при обстреле в Нагорном Карабахе получил ранения российский военкор Юрий Котенок. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии, однако на данный момент угрозы его жизни нет.
Медведев заметил, что русские журналисты всегда были самыми бесстрашными и никогда не боялись работать в горячих точках. Он привёл в пример сирийский конфликт.
Когда шёл штурм Алеппо, западные коллеги позволяли себе рассказывать об этом поворотном событии кампании, находясь или в Бейруте, или на границе Сирии и Турции. Оттуда они и рассуждали, что ж там, понимаете, происходит. Как будто бы им из других стран виднее. Наши же работают там, куда зачастую другие журналисты просто не едут. И вот один раз сотрудники одной западной телекомпании (не буду тыкать пальцем, они сами знают) просто нагло спёрли кадры, которые наш героический оператор Саша Пушин снял с беспилотника, - подчеркнул собеседник Царьграда.
Мало того, они представили украденный эксклюзив с позиции своих политических тезисов, исказив всю ситуацию, добавил он.
Был запечатлён разрушенный боевиками Алеппо, но эти ворованные кадры западные журналисты сопроводили комментарием, мол, посмотрите, что "путинская авиация" сделала с этим мирным городом. Ну конечно, "путинская авиация". Можно подумать, там никаких террористов в городе не было, словно всё до этого было благополучно. Хотя мы знаем, что на самом деле происходило в Алеппо. Там людям отрезали головы боевики. Те самые, которые сегодня припёрлись на Кавказ. Отрезали просто за то, что люди рогалики пекли, - рассказал Медведев.

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