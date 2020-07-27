"Нагло и по-американски": Баранец указал на признаки противостояния России и США в Арктике

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец высказался о переброске американских самолётов на Аляску. Сообщалось, что США будут увеличивать своё присутствие в Арктике. Пока же на Аляску перекинули два истребителя-бомбардировщика F-35A. Там уже находятся самолёты F-22 и F-16. Новая техника, по плану американских военных, будет изображать российские истребители на учениях.

"Начнём с того, что явное и скрытое противостояние России и США в Арктике нарастает. Какие признаки с военной точки зрения указывают на это? Стали во много раз чаще обычного проводиться совместные учения США, Канады, Норвегии в Арктическом регионе. Это раз. Всё делается под руководством американцев и говорит о том, что они нацелились на Арктику. Во-вторых, в прошлом году один из адмиралов ВМС США публично признался, что Россия в военном освоении Арктики и в её военном прикрытии идёт на десять шагов впереди", - отметил полковник Баранец.

Он также напомнил, что в 2019 году президент США Дональд Трамп даже открыто высказывался на эту тему. Он говорил, что Штатам не хватает ледоколов для работы на Севере. У России на тот момент было сорок ледоколов. А у Америки всего два. Причём один из них произведён ещё в прошлом веке.

"Идёт очень яростная борьба за правила поведения на Северном морском пути. Это тоже часть борьбы за Арктику. Дело в том, что если Россия откроет Северный морской путь, то возить товары из Азии в Европу можно будет всего лишь за 14 дней, а сейчас из Китая они идут в Европу вокруг "шарика" где-то за 23-24 дня. Это гигантская экономия средств, поэтому Китай тоже проявляет интерес к нашему Северному морскому пути, поскольку это сулит гигантские экономические доходы, - отметил Баранец. - Уже ни для кого не секрет: борьба за Арктику связана с тем, что там находится более 30 процентов природных запасов. Я не только о нефти и газе, там есть очень много редких металлов, о которых знает мировое сообщество. Вот на этом фоне американцы и пытаются тоже "присаживаться" в Арктике, пристраиваются к ней и даже начинают открыто заявлять, что они не согласны с тем, что Россия считает Северный морской путь своим".

Баранец напомнил, что недавно начальник береговой охраны США открыто высказывался, что нужно ещё посмотреть, кому принадлежит Северный морской путь. "Всё сказано нагло и по-американски", - подытожил Баранец.