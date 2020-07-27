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"Нагло и по-американски": Баранец указал на признаки противостояния России и США в Арктике

27 июля 2020, 22:05  •  93 • В мире
Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец рассказал о признаках противостояния России и США в Арктике. Так, он прокомментировал новость о том, что американские военные перебрасывают на Аляску самолёты, которые должны будут имитировать на учениях российские истребители. Баранец также напомнил, как американцы публично утверждали, что ещё нужно посмотреть, кому принадлежит Северный морской путь. "Нагло и по-американски", - подытожил Виктор Баранец.
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец высказался о переброске американских самолётов на Аляску. Сообщалось, что США будут увеличивать своё присутствие в Арктике. Пока же на Аляску перекинули два истребителя-бомбардировщика F-35A. Там уже находятся самолёты F-22 и F-16. Новая техника, по плану американских военных, будет изображать российские истребители на учениях.
"Начнём с того, что явное и скрытое противостояние России и США в Арктике нарастает. Какие признаки с военной точки зрения указывают на это? Стали во много раз чаще обычного проводиться совместные учения США, Канады, Норвегии в Арктическом регионе. Это раз. Всё делается под руководством американцев и говорит о том, что они нацелились на Арктику. Во-вторых, в прошлом году один из адмиралов ВМС США публично признался, что Россия в военном освоении Арктики и в её военном прикрытии идёт на десять шагов впереди", - отметил полковник Баранец.
Он также напомнил, что в 2019 году президент США Дональд Трамп даже открыто высказывался на эту тему. Он говорил, что Штатам не хватает ледоколов для работы на Севере. У России на тот момент было сорок ледоколов. А у Америки всего два. Причём один из них произведён ещё в прошлом веке.
"Идёт очень яростная борьба за правила поведения на Северном морском пути. Это тоже часть борьбы за Арктику. Дело в том, что если Россия откроет Северный морской путь, то возить товары из Азии в Европу можно будет всего лишь за 14 дней, а сейчас из Китая они идут в Европу вокруг "шарика" где-то за 23-24 дня. Это гигантская экономия средств, поэтому Китай тоже проявляет интерес к нашему Северному морскому пути, поскольку это сулит гигантские экономические доходы, - отметил Баранец. - Уже ни для кого не секрет: борьба за Арктику связана с тем, что там находится более 30 процентов природных запасов. Я не только о нефти и газе, там есть очень много редких металлов, о которых знает мировое сообщество. Вот на этом фоне американцы и пытаются тоже "присаживаться" в Арктике, пристраиваются к ней и даже начинают открыто заявлять, что они не согласны с тем, что Россия считает Северный морской путь своим".
Баранец напомнил, что недавно начальник береговой охраны США открыто высказывался, что нужно ещё посмотреть, кому принадлежит Северный морской путь. "Всё сказано нагло и по-американски", - подытожил Баранец.

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