"Наглеют на глазах": После оправданий Минобороны Азербайджана Соловьёв задал вопрос в лоб

Речь идёт о заявлении Минобороны Азербайджана, в рамках которого ведомство заявило об ударе по ракетным комплексам на территории Армении. По словам представителей азербайджанского Минобороны, удар был нанесён в качестве превентивной меры в связи с тем, что ракеты Армении якобы были нацелены на гражданские объекты в Гянджи, Мингечевире и других городах Азербайджана.

"Наглеют на глазах. Проверяют границы дозволенного", - отметила Юлия Витязева в своём Twitter.

Владимир Соловьёв же задал прямой вопрос, который следует из заявления Азербайджана.

"То есть Азербайджан признал удар по территории нашего союзника?" - спросил телеведущий.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Российский глава оборонного ведомства выразил обеспокоенность информацией о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

Кроме того, Сергей Шойгу призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе, обращаясь именно к турецкому коллеге. Он недвусмысленно призвал конфликтующие стороны перейти к переговорам для нормализации обстановки в регионе.