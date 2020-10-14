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"Наглеют на глазах": После оправданий Минобороны Азербайджана Соловьёв задал вопрос в лоб
14 октября 2020, 14:50 • 259 • Политика
После оправданий Минобороны Азербайджана о превентивном ударе по территории Армении телеведущий Владимир Соловьёв задал вопрос в лоб. "Наглеют на глазах", - поддержала коллегу журналистка Юлия Витязева.
Речь идёт о заявлении Минобороны Азербайджана, в рамках которого ведомство заявило об ударе по ракетным комплексам на территории Армении. По словам представителей азербайджанского Минобороны, удар был нанесён в качестве превентивной меры в связи с тем, что ракеты Армении якобы были нацелены на гражданские объекты в Гянджи, Мингечевире и других городах Азербайджана.
"Наглеют на глазах. Проверяют границы дозволенного", - отметила Юлия Витязева в своём Twitter.
Владимир Соловьёв же задал прямой вопрос, который следует из заявления Азербайджана.
"То есть Азербайджан признал удар по территории нашего союзника?" - спросил телеведущий.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Российский глава оборонного ведомства выразил обеспокоенность информацией о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.
Кроме того, Сергей Шойгу призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе, обращаясь именно к турецкому коллеге. Он недвусмысленно призвал конфликтующие стороны перейти к переговорам для нормализации обстановки в регионе.
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