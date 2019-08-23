"Наглая ложь" и "тяжелый бред" пенсионной реформы столкнулись с инициативой о четырехдневной рабочей неделе

Интересным образом уже, казалось бы, утихшие споры о пенсионной реформе вспыхнули вновь на фоне предложения премьер-министра России Дмитрия Медведева обсудить четырехдневную рабочую неделю. Эксперты сошлись во мнении, что предложение о четырех днях идет вразрез с главным аргументом пенсионной реформы, где нам говорили, что работать, чтобы обеспечить пенсионерам достаток, некому. Теперь же предлагают сократить рабочую неделю. Впрочем, это не все аргументы. Царьград продолжает беседовать с лидерами мнений на спорную тему.

В чем идея четырехдневки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил подумать о переходе на четырехдневную рабочую неделю. С одной стороны, идея неплохая - разрабатывать ее будут в правительстве. Однако пока не ясно, как это отразится на заработной плате жителей России.

Большинство сходятся во мнении, что заработная плата при сокращенной рабочей неделе будет ниже. Это логично. Однако профсоюзы настаивают, что на 4 дня нельзя переходить с меньшим вознаграждением. Люди же вообще не верят, что наставления профсоюзов могут на что-то влиять.

Опросы показали, что половина жителей России с опаской относятся к четырехдневной рабочей неделе.

В чем противоречие пенсионной реформы и четырехдневной рабочей недели

Экспертные мнения разные, и большинство наших собеседников говорят о нюансах, которые следует учесть, если рабочую неделю действительно решили сокращать. Да, и неплохо было бы завершить уже начатые инициативы. Так, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов напомнил, что пенсионная реформа идет на протяжении уже 17 лет, причем в разное время за нее отвечали люди с разными задачами. В итоге вместо стабильной пенсионной системы им приходится разбираться с избыточным количеством работников. Даже сейчас не везде соблюдаются положения Трудового кодекса.

"В результате компании позволяют себе нанимать меньше людей, чем могли бы, и перегружают их. И работают эти люди на переработках и на сверхурочных. И они не 40 часов работают, а 50, и 60 и больше", - пояснил Колташов.

Главред издания Politrussia.com Руслан Осташко, комментируя ситуацию, и вовсе задал премьер-министру Дмитрию Медведеву серию неудобных вопросов. Например, в большинстве регионов России дети учатся в школах на шестидневной рабочей неделе в две смены. Инициатива Медведева больше напоминает популизм или даже вредительство, полагает эксперт, "вместо этого стоило заняться решением реальных проблем".

Открытым остается и вопрос заработной платы. Несмотря на то что профсоюзы согласны с четырехдневкой при сохранении зарплаты, никто еще не гарантирует, что доход останется прежним.

"Первое, что в голову приходит с самого начала, это зарплата. У человека будет понижена зарплата или она останется той же? Второе: каким образом вот этот дополнительный выходной будет - среди недели будет разбиваться или это будет пятница, или понедельник, чтобы три дня подряд отдыхать", - пояснил он Царьграду.

Осташко связывает происходящее с проблемами, которые появились после повышения пенсионного возраста, в результате которого на рынке труда появится большое количество новых работников. Однако их нечем занять - вакансий становится все меньше.

Реформа для "галочки"

Экономический обозреватель Юрий Пронько признался, что буквально потерял дар речи, когда услышал предложение ввести четырехдневную рабочую неделю.

"Чиновники правительства одной своей новеллой разоблачили сами себя. Фактически они признали свою наглую ложь", - отметил в эфире программы "Сухой остаток" экономический обозреватель Юрий Пронько - он даже на несколько секунд потерял дар речи.

Напомним, помимо Медведева, о короткой рабочей неделе говорил и министр труда Максим Топилин.

"Позвольте, но те же "слуги народа", когда пропихивали свою аферу по увеличению пенсионного возраста, убеждали нас, что в России, напротив, остро стоит вопрос трудовых ресурсов. Они кричали нам из всех углов, что только увеличение пенсионного возраста позволит решить эту проблему", - напомнил ведущий Царьграда.

Он уточнил, что фактически пенсионная реформа идет вразрез с заявлением о нехватке трудовых ресурсов.

Есть и другие моменты. К примеру, ранее чиновники, продвигавшие повышение пенсионного возраста, указывали на необходимость сокращения трансфертов из федерального бюджета в Пенсионный фонд. В Минфине обещали пенсионерам, что через пять лет они будут жить припеваючи. Но в результате, указывает Пронько, "все три утверждения оказались не просто ложью, а опасным словоблудием, которое несет тяжелые последствия для действительно важных изменений, назревших в системе социального обеспечения России".

Экономист Михаил Хазин и вовсе полагает, что повышение пенсионного возраста - это продуманная провокация, "шоу, которое должно было вызвать раздражение". С точки зрения здравого смысла, 4-дневная рабочая неделя - это "тяжёлый бред". Нужно не выходных добавлять, а сокращать продолжительность рабочего дня и как раз-таки давать людям возможность уходить на пенсию раньше. Тогда появится возможность развиваться, в том числе расти творчески.

"Вы поймите, это же идиотизм - повышать пенсионный возраст в условиях безработицы. Это же клинический идиотизм. То есть это означает, что это была спецоперация по введению людей в состояние сильного раздражения", - размышляет Хазин.

Эксперт считает, что "никакого экономического смысла в пенсионной реформе нет".