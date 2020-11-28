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"Нагинайтесь! Куда вас там дискриминировали?!": В Германии геям пообещали 3 тыс. евро

28 ноября 2020, 19:30  •  69 • Политика
Уволенным из армии Германии геям выплатят денежные компенсации в 3 тысячи евро. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв не сдержался: "Нагинайтесь, покажите, куда вас там дискриминировали?!"
В правительстве Германии одобрили закон, согласно которому уволенным из армии геям и лесбиянкам, подвергшимся дискриминации из-за ориентации, выплатят денежные компенсации в размере 3 тысяч евро. Новость вызвала бурное обсуждение в передаче "60 минут".
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв поинтересовался, каким образом будут определять, кому платить 3 тысячи евро, а кому нет. Парламентарий предположил, что будет организована какая-то специальная комиссия.
"Как вы докажете? Нагинайтесь, покажите, куда вас там дискриминировали или не дискриминировали. Куда они эти 3 тысячи евро будут им там вкручивать, мне интересно?" - сказал в эфире Журавлёв.
Он добавил, что совершенно очевидно, армия, которой командуют геи и лесбиянки, она ни на что не способна. Главное, чтобы они в Россию не лезли с этими своими "европейскими ценностями".

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