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"Нагинайтесь! Куда вас там дискриминировали?!": В Германии геям пообещали 3 тыс. евро
28 ноября 2020, 19:30 • 69 • Политика
Уволенным из армии Германии геям выплатят денежные компенсации в 3 тысячи евро. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв не сдержался: "Нагинайтесь, покажите, куда вас там дискриминировали?!"
В правительстве Германии одобрили закон, согласно которому уволенным из армии геям и лесбиянкам, подвергшимся дискриминации из-за ориентации, выплатят денежные компенсации в размере 3 тысяч евро. Новость вызвала бурное обсуждение в передаче "60 минут".
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв поинтересовался, каким образом будут определять, кому платить 3 тысячи евро, а кому нет. Парламентарий предположил, что будет организована какая-то специальная комиссия.
Он добавил, что совершенно очевидно, армия, которой командуют геи и лесбиянки, она ни на что не способна. Главное, чтобы они в Россию не лезли с этими своими "европейскими ценностями".
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