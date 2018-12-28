"Нафтогаз" под Новый год решил спасти украинский город от "холодомора"

В третьем по величине городе Черкасчины - украинской Смеле на днях начнётся отопительный сезон. "Холодомор" в украинском городе длится с осени. И только перед Новым годом "Нафтогаз" заявил о готовности подать газ компании, которая обеспечивает город теплом и горячей водой.

Договор на поставку газа в Смелу, третий по величине город Черкасской области, заключила 27 декабря Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины". Город до этого момента оставался без тепла и горячей воды. "Холодомор" случился из-за долгов, накопившихся перед "Нафтогазом": в общей сложности с 2010 года задолженность составила 85,5 миллиона гривен (более 200 миллионов рублей).

Только после того, как местные власти выполнили закон о принятии долгов предыдущего поставщика перед "Нафтогазом", стороны смогли заключить новый договор, сообщает пресс-служба НАК.

"Так могло быть уже давно, если бы местные власти не старались заработать на этой ситуации краткосрочные политические дивиденды, создавая неудобства для людей", - цитирует агентство ФАН слова первого заместителя председателя правления "Нафтогаза" Сергея Переломы.

Напомним, в ноябре несколько городов Украины с суммарным количеством населения в миллион человек были без отопления, в то время как температура на улице опустилась заметно ниже нуля.