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«"Нафтогаз" – огромная афера» - украинский политик

26 октября 2018, 09:39  •  96 • В мире
Украинский политик Дмитрий Спивак назвал "Нафтогаз" финансовой прокладкой, которая только и делает, что наживается на украинцах, повышая цену на газ.
Компания «Нафтогаз» является не более чем финансовой прокладкой и «аферой», которая наживается на украинцах. Сам же «Нафтогаз» занимается тем, что вымывает деньги с Украины.
Об этом заявил украинский политик руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
Он напомнил, что на Украине добывается 19 млрд кубометров газа. При этом самой Украиной потребляется только 17 млрд кубических метров в год. При этом население переплачивает за газ в 6-8 раз.
Напомним, что правительство приняло решение о повышении цены на газ еще на 23,5 процента.
«Если мы поднимаем цену не для украинского газа, то вопрос: куда он сейчас идет? Если подняли для европейского газа, то это ложь, потому что ни в одном европейском контракте об этом речи не идет. А кому это нужно? В первую очередь это выгодно НАК «Нафтогаз», которая является огромной аферой и финансовой прокладкой, так как она ничего не добывает и не делает. Мы же с вами переплачиваем в шесть-восемь раз цену за газ. Как реализуется эта афера? Они берут украинский газ, российский газ, «бодяжат» его и получают с этого сверхприбыль», — заявил Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

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