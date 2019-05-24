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"Надуть" Трампа: В Лондоне готовятся к масштабной акции в честь президента США

24 мая 2019, 15:39  •  6 • Политика
В Лондоне готовятся к масштабной акции в честь приезда президента США на прием к королеве Елизавете. Местные жители хотят запустить в небо воздушный шар в образе Дональда Трампа.
В начале июня президент Америки Дональд Трамп вместе с супругой Меланией по приглашению королевы Елизаветы планирует прилететь в Лондон. Для них запланирован тур по городу и ужин в Букингемском дворце, передают "Невские новости".
Местные жители к приезду пары готовят сюрприз. Они неоднозначно относятся к политике Трампа, высказывают свое несогласие по некоторым позициям. Да и сам лидер США им кажется грубым и непостоянным.
Если удастся собрать 30 тысяч фунтов стерлингов в поддержку общественных организаций по защите окружающей среды и прав женщин, то в небо снова запустят воздушный шар в образе американского президента. И это отнюдь не от большой любви. Это своеобразный протест жителей Лондона против политических приемов главы США.
Подобную акцию британцы делали в 2018 году, когда Дональд Трамп приезжал в Великобританию. Младенец в образе лидера США провисел около двух часов на 30-метровой высоте.
Can't wait #BabyTrump #TrumpBaby #TrumpProtest pic.twitter.com/jSJjOnniLk
— HappyToast (@IamHappyToast) 5 июля 2018 г.

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