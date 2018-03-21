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"Надоело, нужно отдохнуть": Президент Мьянмы подал в отставку после двух лет правления

21 марта 2018, 12:54  •  66 • В мире
Президент Мьянмы 71-летний У Тхин Чжо подал в отставку после двух лет на своей должности.
Лидер Мьянмы У Тхин Чжо, которому уже исполнилось 71 год, решил подать в отставку. Отметим, что на своей должности он находился всего два года.
Как сообщают сейчас в администрации президента, У Тхин Чжо нуждается в отдыхе. При этом, что касается нового президента, то его изберут уже на этой неделе.
Отметим, что Тхин Чжо первый президент Мьянмы за 50 лет, который не относится к представителям вооруженных сил. У Тхин Чжо - профессор университета, писатель. Был избран на должность в 2016 году.

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