"Надоели говорящие пиджаки": Правда от Поклонской взбудоражила жителей России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская не постеснялась и озвучила реальные зарплаты водителя скорой в Крыму. Слова экс-прокурора Крыма нашли широкую поддержку в соцсетях.

Поклонская сообщила, что на очередном приёме граждан в Крыму в поселке Черноморском водитель скорой ей задал вопрос, почему чиновники заявляют по телевизору о высоких зарплатах врачей на полуострове, а они получают всего по 8-13 тысяч в месяц? Экс-прокурор Крыма пообещала, что обязательно разберётся в данном вопросе.

"Будем выяснять", - написала она в соцсети "ВКонтакте".

"Разбираться надо во многом. Чего ни коснись - везде проблемы. Меня, например, волнует состояние нашей культуры. Наглость и беспринципность великих её деятелей. Надоели говорящие пиджаки, смотрящие свысока с больших экранов. Русский человек не такой! Он с большим сердцем и с широкой душой", - пишет в комментариях Михаил Куницкий.

"Такие зарплаты врачей - позор страны. У меня нет слов", - добавляет Артур Надыров.

"Люди ждут Наталью, как последнюю надежду на справедливость. Если не Вы, Наталья, то кто ещё им может помочь", - отмечает Павел Киценко.