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"Надоели говорящие пиджаки": Правда от Поклонской взбудоражила жителей России

28 ноября 2019, 01:09  •  128 • Политика
Наталья Поклонская написала о реальных зарплатах водителей и врачей скорой помощи в Крыму. Её слова взбудоражили жителей России. "Разбираться надо во многом... Надоели говорящие пиджаки, смотрящие свысока с больших экранов", - пишут люди в комментариях.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не постеснялась и озвучила реальные зарплаты водителя скорой в Крыму. Слова экс-прокурора Крыма нашли широкую поддержку в соцсетях.
Поклонская сообщила, что на очередном приёме граждан в Крыму в поселке Черноморском водитель скорой ей задал вопрос, почему чиновники заявляют по телевизору о высоких зарплатах врачей на полуострове, а они получают всего по 8-13 тысяч в месяц? Экс-прокурор Крыма пообещала, что обязательно разберётся в данном вопросе.
"Будем выяснять", - написала она в соцсети "ВКонтакте".
"Разбираться надо во многом. Чего ни коснись - везде проблемы. Меня, например, волнует состояние нашей культуры. Наглость и беспринципность великих её деятелей. Надоели говорящие пиджаки, смотрящие свысока с больших экранов. Русский человек не такой! Он с большим сердцем и с широкой душой", - пишет в комментариях Михаил Куницкий.
"Такие зарплаты врачей - позор страны. У меня нет слов", - добавляет Артур Надыров.
"Люди ждут Наталью, как последнюю надежду на справедливость. Если не Вы, Наталья, то кто ещё им может помочь", - отмечает Павел Киценко.
Напомним, что Поклонская прибыла в Крым в рамках региональной недели. На полуострове она проводит встречи с избирателями и интересуется состоянием дел в родном регионе.

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