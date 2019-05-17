Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в Twitter отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.

Глава МИД Украины Павел Климкин отказался участвовать в юбилейном министерском заседании Совета Европы в Хельсинки. Демарш связан с тем, что Россия, несмотря на позицию Киева, все же останется в организации, несмотря на трения, которые тянутся несколько лет.

"Не думаю, что это кого-то сильно впечатлит: уж больно всем надоела Украина с ее вечными ультиматумами, капризами и истериками. Всему есть пределы", — считает российский предавитель.

Ранее сенатор Алексей Пушков подвёл итоги переговоров главы Госдепа Майкла Помпео и его российского коллеги Сергея Лаврова в Сочи. По его мнению, разрядкой в отношениях США и России даже не пахнет. Причиной этого в Сети считают гегемонскую идеологию Вашингтона.