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"Надоела Украина с ее вечными ультиматумами, капризами и истериками": Пушков указал на безрезультатную политику Киева

17 мая 2019, 08:09  •  144 • Политика
Пушков прокомментировал международную политику Киева. Всем "надоела Украина с ее вечными ультиматумами, капризами и истериками", - считает сенатор.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в Twitter отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.
Глава МИД Украины Павел Климкин отказался участвовать в юбилейном министерском заседании Совета Европы в Хельсинки. Демарш связан с тем, что Россия, несмотря на позицию Киева, все же останется в организации, несмотря на трения, которые тянутся несколько лет.
"Не думаю, что это кого-то сильно впечатлит: уж больно всем надоела Украина с ее вечными ультиматумами, капризами и истериками. Всему есть пределы", — считает российский предавитель.
Ранее сенатор Алексей Пушков подвёл итоги переговоров главы Госдепа Майкла Помпео и его российского коллеги Сергея Лаврова в Сочи. По его мнению, разрядкой в отношениях США и России даже не пахнет. Причиной этого в Сети считают гегемонскую идеологию Вашингтона.

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