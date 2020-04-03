"Надо жирную пищу": Лукашенко нашёл лучшее средство от коронавируса

Лукашенко в одном из интервью упомянул некоего российского учёного, который якобы сказал, что с коронавирусом нужно бороться физически. Белорусский лидер признался: фраза запомнилась, он стал её анализировать. По мнению президента, физически защитить себя от опасности инфицирования человек может при помощи занятий спортом и пребывания на свежем воздухе. Но многое зависит и от питания.

"Мы на диете сидели, а надо жирную пищу. Я тоже ограничивал себя. А сливочное масло надо сейчас есть. Оказывается, жир помогает лёгким бороться с вирусами", - процитировал Александра Лукашенко портал Tut.by.

Диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова объяснила, что в лёгких человека есть вещество, основным компонентом которого являются фосфолипиды. Они относятся к жирам и не дают спадаться и разрушаться воздушным мешочкам. Для нормального функционирования ткани лёгких жиры нужны, но сливочное масло от коронавируса не защитит. Лучшим средством профилактики она назвала соблюдение дистанции в 1,5-2 метра и частое мытьё рук.

Ранее белорусский президент рекомендовал другие "проверенные" средства от коронавируса: работа в поле (так как "трактор вылечит всех"), частое посещение бани. Он также советовал "травить водкой" 2019-nCoV.