"Надо же! Мосты не те": Сатановский высмеял выводы экспертов о непригодности техники НАТО для войны в Европе

Политолог Евгений Сатановский в личном накален на платформе "Яндекс.Дзен" посмеялся над выводами американских экспертов. Те решили, что большинство мостов в Восточной Европе просто не выдержат тяжелые танки ФРГ, Франции, Великобритании и США. Сатановский напомнил, что российские машины легче на 10-15 тонн.

"Надо же! Мосты не те. То есть бери их панцервагены в котлы полками и дивизиями и превращай в металлолом потихоньку, с безопасного расстояния, как хочешь. Благо есть чем. Что было продемонстрировано и туркам в Сирии курдами, и в Ливане во "Вторую ливанскую" израильтянам боевиками "Хезболлы". Притом что там местность хоть и горная, но по сравнению с Восточной Европой для танков простая: ни серьёзных рек, ни болот, ни чащоб непролазных, ни плотной городской застройки", - заявил Сатановский.

Политолог напомнил, как российские "Корнеты" удачно отработали по новейшей тяжелой бронетехнике. Сатановский заявил, что это еще не самые последние модификации. Эксперты недоумевают, зачем вообще было так упорно продвигать НАТО на восток Европы, если воевать силы альянса там не могут. Сатановский иронично прокомментировал, что это не бомбить Югославию с воздуха.

"И если раньше "Брат-2" воспринимался с некоторой оторопью, по крайней мере прогрессивной интеллигенцией, теперь он популярней популярного. В том числе у доброй части той же интеллигенции. Которая, конечно, языкам обучена и часто в пенсне, но по большей части стреляет достаточно метко", - написал политолог.

Он заявил, что НАТО легче в принципе "не влезать" в сферу влияния России. Но пока что эта мысль в головы представителей американского руководства не приходит.