"Надо же как-то предательство оправдать": Горбачёв попытался "одёрнуть" США. Народ не сдержался

Уже не первый раз экс-президент СССР Михаил Горбачёв внезапно обрушился с критикой на Вашингтон за самовольный выход из "ядерных" договоров. Вот и на этот раз политик попытался "одёрнуть" США за их стремление "к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере", а также "к абсолютному военному превосходству".

"Однако в современном мире гегемония одной державы невозможна…" - заявил Горбачёв в интервью японской газете Asahi (цитата по ТАСС), добавив, что новая гонка вооружения приведёт к погружению в "анархию и непредсказуемость" всей мировой политики, что ударит по безопасности всех стран, включая Америку.

Однако спич Горбачёва в Сети восприняли не только с долей сарказма, но и с упрёком в адрес самого экс-президента. Народ в Рунете эмоций не сдержал, напоминая политику о его предательстве.

"Хватился!" - пишет в Twitter Людмила Пален @llpalen.

"Надо же как-то предательство оправдать…" - прокомментировала слова Горбачёва Татьяна Журавлёва @mineral_dze.

"Горбачёв и подстелил дорожку для этого! Забыл? Склероз начался? Молчал бы уж, не дразнил бы нас, местный Иуда", - высказалась Василина @Vasilina43.

"Поздно опомнился. Поздно каяться", - считает Genya73 @Genya731.

"Странный мужик этот самый Горбачёв: развалил нашу страну, в том числе и вооружённые силы, сдал Восточный блок, который являлся буфером нашей страны, и решил обвинить США", - отметил Ювенал @gb7zZZPv6PMTYXF.