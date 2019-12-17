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"Надо же как-то предательство оправдать": Горбачёв попытался "одёрнуть" США. Народ не сдержался
17 декабря 2019, 13:09 • 107 • Политика
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв считает, что Америка, выходя из "ядерных" договоров, стремится "к абсолютному военному превосходству", и попытался "одёрнуть" США. Однако народ в Рунете не поверил и не удержался от едких замечаний в адрес политика. "Надо же как-то предательство оправдать", - попрекнули Горбачёва в Сети пользователи.
Уже не первый раз экс-президент СССР Михаил Горбачёв внезапно обрушился с критикой на Вашингтон за самовольный выход из "ядерных" договоров. Вот и на этот раз политик попытался "одёрнуть" США за их стремление "к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере", а также "к абсолютному военному превосходству".
"Однако в современном мире гегемония одной державы невозможна…" - заявил Горбачёв в интервью японской газете Asahi (цитата по ТАСС), добавив, что новая гонка вооружения приведёт к погружению в "анархию и непредсказуемость" всей мировой политики, что ударит по безопасности всех стран, включая Америку.
Однако спич Горбачёва в Сети восприняли не только с долей сарказма, но и с упрёком в адрес самого экс-президента. Народ в Рунете эмоций не сдержал, напоминая политику о его предательстве.
"Хватился!" - пишет в Twitter Людмила Пален @llpalen.
"Надо же как-то предательство оправдать…" - прокомментировала слова Горбачёва Татьяна Журавлёва @mineral_dze.
"Горбачёв и подстелил дорожку для этого! Забыл? Склероз начался? Молчал бы уж, не дразнил бы нас, местный Иуда", - высказалась Василина @Vasilina43.
"Поздно опомнился. Поздно каяться", - считает Genya73 @Genya731.
"Странный мужик этот самый Горбачёв: развалил нашу страну, в том числе и вооружённые силы, сдал Восточный блок, который являлся буфером нашей страны, и решил обвинить США", - отметил Ювенал @gb7zZZPv6PMTYXF.
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