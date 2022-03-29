"Надо завершить начатое": Кадыров призвал зайти в Киев и забрать его

Глава Чечни Кадыров заявил чеченским бойцам, что надо зайти в Киев и забрать его. "Надо завершить начатое, не останавливаться", - подчеркнул он.

России нужно завершить начатое и взять Киев, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он заявил после оглашения предварительных итогов русско-украинских переговоров в Стамбуле.

Ранее глава русской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия сделала два шага по деэскалации. Во-первых, будет существенно сокращена военная активность на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, прозвучало предложение провести встречу президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Озвученная информация была воспринята крайне неоднозначно.

Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок,

- сказал Кадыров, выступая на масштабном сборе военных сил в Грозном.

Он добавил, что чеченские военные готовы выехать в любое место, чтобы выполнить любой приказ любой сложности. Поэтому глава Чечни просит дать возможность защитить украинский народ от нацистов и врагов ислама.