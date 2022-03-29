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"Надо завершить начатое": Кадыров призвал зайти в Киев и забрать его
29 марта 2022, 19:25 • 52 • Политика
Глава Чечни Кадыров заявил чеченским бойцам, что надо зайти в Киев и забрать его. "Надо завершить начатое, не останавливаться", - подчеркнул он.
России нужно завершить начатое и взять Киев, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он заявил после оглашения предварительных итогов русско-украинских переговоров в Стамбуле.
Ранее глава русской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия сделала два шага по деэскалации. Во-первых, будет существенно сокращена военная активность на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, прозвучало предложение провести встречу президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Озвученная информация была воспринята крайне неоднозначно.
- сказал Кадыров, выступая на масштабном сборе военных сил в Грозном.
Он добавил, что чеченские военные готовы выехать в любое место, чтобы выполнить любой приказ любой сложности. Поэтому глава Чечни просит дать возможность защитить украинский народ от нацистов и врагов ислама.
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