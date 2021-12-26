"Надо забрать Киев": Кадыров напомнил о своей идее присоединить Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил радикальное решение по украинскому вопросу. По его словам, если бы было поручено присоединить Украину, то эта территория уже была бы нашей.

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что вопрос с Украиной решается довольно просто. По его словам, если бы был приказ присоединить Незалежную, то это было бы выполнено неукоснительно.

Кадыров пояснил, что и раньше высказывал такие намерения. "Украинцы - это наш народ, это наша территория, - заявил политик во время общения с журналистами. - Я и после Крыма говорил: "Надо забрать Киев".

В противном случае, указал он, Украина останется лишь плацдармом для западного военного контингента.

"Если будет существовать Киев, для Запада будет место, чтобы ставить там свои военные базы и диктовать свои условия нашему государству. Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ, абсолютно без проблем", - подчеркнул Кадыров.