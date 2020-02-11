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"Надо выжигать калёным железом": Экономист о ситуации с пенсиями для "тунеядцев"
11 февраля 2020, 01:54 • 79 • Политика
Жителей России шокировал размер пенсий тех, кто "не работал ни дня", который оказался сопоставим с пенсиями людей с 40-летним стажем. "Вот это отношение к народу как к быдлу надо выжигать калёным железом", - прокомментировал ситуацию экономист Михаил Хазин.
Российские пользователи социальных сетей возмущены размером социальных пенсий в стране - эти выплаты положены тем пожилым людям, кто в своей жизни "не проработал ни дня". Их размер сопоставим с пенсией воспитательницы детского сада с 40-летним стажем. Ситуацию для Царьграда прокомментировал экономист Михаил Хазин.
Он отмечает, что чувства людей легко понять. Любая социальная системная несправедливость вызывает у них жгучую обиду. И вдобавок мотивирует вставлять государству палки в колёса в качестве мести. Эту ситуацию, безусловно, нужно решать. Но проблема состоит в том, что для того, чтобы решить эту проблему, нужно, чтобы в нашей стране появилось правительство, отмечает экономист.
Проблема состоит в том, что правительство у нас было до недавнего времени либеральное. "Насколько новое правительство нелиберальное - вопрос сложный. То есть у него задача стать нелиберальным, но психологию отменить сложно. А люди-то работали всё равно много десятилетий в рамках либеральной системы. Поэтому я думаю, что вот это отношение к народу как к быдлу надо выжигать калёным железом, а это займёт много времени", - сказал Михаил Хазин в интервью Царьграду.
Напомним, что средний размер социальной пенсии в стране составляет 5283,84 рубля, но во многих регионах за счёт надбавок его увеличивают до прожиточного минимума. Таким образом, социальная пенсия вырастает до 9-10 тысяч рублей. Аналогичную сумму получают и те, кто трудился 20-40 лет.
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