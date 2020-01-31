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Путин призвал «выметать» чиновников за хамство
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"Надо выметать": Керченские чиновницы уволились после слов Путина о чиновниках-хамах

31 января 2020, 05:54  •  91 • Политика
Президент России Владимир Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство. После его слов керченские чиновницы, подарившие хлеб блокаднице, написали заявления об увольнении. "Строже надо подходить к хамам в должности. Их надо выметать", - сказал президент России.
Чиновников-хамов следует наказывать строже, чем обычных граждан, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с общественностью, комментируя инициативу одного из участников встречи.
Есть законы, которые защищают честь и достоинство. Перед законом все должны быть равны. И это надо исправлять. Строже надо подходить к хамам в должности. Их надо выметать, - сказал президент России.
Вопрос о чиновниках-хамах был задан на фоне скандала в Керчи, где две чиновницы в дорогих шубах в годовщину полного снятия блокады Ленинграда подарили блокаднице пирог и медаль. А в ответ на критику в соцсети одна из них вообще заявила, что главное внимание, а не подарки.
Сегодня стало известно, что обе чиновницы написали заявления об увольнении. В Сети связывают отставку чиновниц со словами президента России.
И первая реакция на заявление Путина о хамах-чиновниках. Две керченские чиновницы, пришедшие к блокаднице с батоном хлеба, потому что "главное внимание", написали заявления об увольнении, - пишет Telegram-канал "ВЫ СЛУШАЛИ "МАЯК".

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