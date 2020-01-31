"Надо выметать": Керченские чиновницы уволились после слов Путина о чиновниках-хамах

Чиновников-хамов следует наказывать строже, чем обычных граждан, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с общественностью, комментируя инициативу одного из участников встречи.

Есть законы, которые защищают честь и достоинство. Перед законом все должны быть равны. И это надо исправлять. Строже надо подходить к хамам в должности. Их надо выметать, - сказал президент России.

Вопрос о чиновниках-хамах был задан на фоне скандала в Керчи, где две чиновницы в дорогих шубах в годовщину полного снятия блокады Ленинграда подарили блокаднице пирог и медаль. А в ответ на критику в соцсети одна из них вообще заявила, что главное внимание, а не подарки.

Сегодня стало известно, что обе чиновницы написали заявления об увольнении. В Сети связывают отставку чиновниц со словами президента России.