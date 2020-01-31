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"Надо выметать": Керченские чиновницы уволились после слов Путина о чиновниках-хамах
31 января 2020, 05:54 • 91 • Политика
Президент России Владимир Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство. После его слов керченские чиновницы, подарившие хлеб блокаднице, написали заявления об увольнении. "Строже надо подходить к хамам в должности. Их надо выметать", - сказал президент России.
Чиновников-хамов следует наказывать строже, чем обычных граждан, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с общественностью, комментируя инициативу одного из участников встречи.
Вопрос о чиновниках-хамах был задан на фоне скандала в Керчи, где две чиновницы в дорогих шубах в годовщину полного снятия блокады Ленинграда подарили блокаднице пирог и медаль. А в ответ на критику в соцсети одна из них вообще заявила, что главное внимание, а не подарки.
Сегодня стало известно, что обе чиновницы написали заявления об увольнении. В Сети связывают отставку чиновниц со словами президента России.
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