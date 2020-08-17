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"Надо выходить из уютных бункерков": Политолог приготовил неприятную новость для элиты
17 августа 2020, 14:20 • 103 • Политика
Политолог-американист Дмитрий Евстафьев приготовил неприятную новость для элиты, которой придётся "выходить из уютных бункерков", чтобы избежать социальных потрясений.
По словам эксперта, можно вынести несколько уроков из того, что происходит вокруг. Во-первых, властям нужно забыть слово "стабильность", которое в современном динамическом мире уже ничего не значит. Люди хотят перемен, и местные элиты должны сделать так, чтобы это желание переросло в развитие, а не в "движуху", которая в конечном итоге может разрушить государственный строй.
Во-вторых, необходимо понять социальные сдвиги, которые происходили последние 10 лет. Проблема в том, что везде они были разными. В России - в одну сторону, в США - в другую, в Азии - в третью.
Скриншот: Telegram/Профессор смотрит в мiръ. Авторский анонимный канал Дмитрия Евстафьева
В-третьих, нужно обеспечить социальное конструирование вместо традиционной пропаганды, которая безнадёжно устарела и больше не работает.
В-четвёртых, принципиально важно обеспечить связь между властью и обществом, а поэтому элите придётся покинуть своё убежище и выйти на свет.
Это относится и к Европе. Политолог обратил внимание на то, что "сферические элитные клубы" вроде ЕС становятся всё более неустойчивыми, а к осени опять собираются "попрятаться по бункерам".
Скриншот: Telegram/Профессор смотрит в мiръ. Авторский анонимный канал Дмитрия Евстафьева
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