"Надо выходить из уютных бункерков": Политолог приготовил неприятную новость для элиты

По словам эксперта, можно вынести несколько уроков из того, что происходит вокруг. Во-первых, властям нужно забыть слово "стабильность", которое в современном динамическом мире уже ничего не значит. Люди хотят перемен, и местные элиты должны сделать так, чтобы это желание переросло в развитие, а не в "движуху", которая в конечном итоге может разрушить государственный строй.

Во-вторых, необходимо понять социальные сдвиги, которые происходили последние 10 лет. Проблема в том, что везде они были разными. В России - в одну сторону, в США - в другую, в Азии - в третью.

Скриншот: Telegram/Профессор смотрит в мiръ. Авторский анонимный канал Дмитрия Евстафьева

В-третьих, нужно обеспечить социальное конструирование вместо традиционной пропаганды, которая безнадёжно устарела и больше не работает.

В-четвёртых, принципиально важно обеспечить связь между властью и обществом, а поэтому элите придётся покинуть своё убежище и выйти на свет.

"Элитам надо выходить из своих уютных бункерков, социальных и реальных. Связь элиты и власти с обществом, взаимодействие "на пальцах" становится принципиальным", - пишет Евстафьев в Telegram.

Это относится и к Европе. Политолог обратил внимание на то, что "сферические элитные клубы" вроде ЕС становятся всё более неустойчивыми, а к осени опять собираются "попрятаться по бункерам".

Скриншот: Telegram/Профессор смотрит в мiръ. Авторский анонимный канал Дмитрия Евстафьева