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"Надо сделать" и "недопустимо". Путин поставил условия Зеленскому

15 февраля 2020, 00:09  •  95 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. В беседе президент России прямо указал на две важные вещи: надо сделать, чтобы реально были выполнены Минские договорённости. А также заметил, что недопустимо искажать историческую правду о событиях Второй мировой войны.
Кремль привёл подробности беседы двух президентов. Были затронуты многие важные темы. В частности, известно, что российский лидер прямо указал своему украинскому коллеге на две очень важные вещи, сообщает Nation News.
Как сообщает Кремль, Путин прямо спросил Зеленского, намерен ли Киев реально выполнять Минские договорённости. А ещё Владимир Владимирович указал коллеге на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
Помимо этого, лидеры обсудили между собой выполнение тех договорённостей, которые были достигнуты на прошлой встрече в "нормандском формате" 9 декабря 2019 в Париже. Кроме того, была поднята тема освобождения удерживаемых граждан, находящихся в заключении.
Стороны обсудили выполнение договорённостей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четвёрки", - гласит официальное сообщение.
Ранее, напомним, сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, на которых обсудили подготовку к следующему саммиту "нормандской четвёрки". Такая информация сначала поступила от пресс-службы Офиса президента Украины.
Напомним также, что сегодня, 14 февраля, Путин подписал указы о помиловании трёх граждан России. Речь идёт о двух женщинах и одном мужчине. Они были помилованы из принципов гуманности, отмечается в соответствующих указах.
"Становится жёстче. Устал"
Владимир Зеленский стал президентом Украины меньше года назад, однако его соратники уже замечают произошедшие с ним изменения. "У него хроническая усталость", - сказал глава фракции "Слуга народа".
Об этом Давид Арахамия рассказал в интервью изданию "Страна.UA", опубликованном 12 февраля.
Темой беседы была отставка Андрея Богдана. По словам Арахамии, экс-глава Офиса президента за время работы "совершенно не изменился - "как зашел в политику, так и не трансформировался". А вот про президента этого сказать нельзя, отметил глава фракции, он тоже изменился, "как и все тут меняются, пытаясь выглядеть не собой".
"Он становится жёстче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде", - сказал Арахамия о Зеленском.
По его словам, президент постоянно находится в разъездах, на месте его можно застать один-два раза в неделю.
К слову, то, что президент Украины, возможно, устал от своей должности, ещё в сентябре предположил его бывший коллега по шоу "Квартал 95" Евгений Кошевой. Однако, вступая в борьбу за президентское кресло, он хорошо понимал, на что идёт.
Такое предположение Кошевой высказал в интервью украинскому телеканалу "1+1", посетовав на то, что в последнее время они стали реже видеться, несмотря на связывающую их пятнадцатилетнюю дружбу.
"Украину убивают сознательно"
Доктор Евгений Комаровский, известный телеврач, педиатр, высказал явное неудовольствие правлением президента Украины Владимира Зеленского. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону врач прямо высказал две свои претензии в адрес главы государства.
Больше всего доктора Комаровского возмутило "переписывание истории" и "целенаправленное обострение языкового вопроса". Напомним, на Украине активно ведётся борьба с русским языком. В том числе и на законодательном уровне.
У самого педиатра, по его признанию, результаты работы Зеленского "вызывают огромную грусть". И врач захотел отставки президента Украины, считая, что уйти со своего поста, - это лучшее, что Зеленский может сделать.
"Украину просто убивают. Сознательно", - предупредил Комаровский, отметив, как в Незалежной ненавидят друг друга, дерутся, выясняют отношения.
По мнению доктора, Украине и внешнего врага не надо, поскольку украинцы "сами с удовольствием друг друга поубивают".

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