Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
Главная / Политика

"Надо рвать на куски": Соловьев о разборках Порошенко в Верховной раде

01 апреля 2021, 20:40  •  28 • Политика
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал разборки Петра Порошенко с оппонентами в Верховной раде. "Надо рвать на куски", - советует он.
В Верховной раде произошел конфликт между лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко и членами партии "Слуга народа". Когда экс-президент Украины попытался подойти к трибуне, сторонники действующего главный государства Владимира Зеленского заблокировали проход.
По мнению телеведущего Владимира Соловьева, инцидент нельзя назвать потасовки, ибо таких людей, как Порошенко, надо "рвать на клочки".
"Нацистская морда, с наслаждением кричавшая, что ваши дети будут в подвалах, а наши дети будут учиться", - описал журналист Порошенко в интервью изданию "ПолитЭксперт".
При этом остаются вопросы к Зеленскому, который уклоняется от выполнения общений, данных избирателям. Более того, действующий президент в начале срока грозил наказать Порошенко, но в итоге ничего не произошло.
"Так что странно, что его только толкают. Его заталкивать должны в тюремную камеру", - добавил он.
Ранее Верховная рада потребовала от Москвы немедленного прекращения боевых действий в Донбассе, хотя Россия не является стороной конфликта. При этом ситуация в регионе продолжает накаляться.
Власти Украины требуют соблюдать режим секретности в переговорах по Донбассу. Как считает политолог Александр Дудчак, Киев саботирует диалог, но не хочет в этом признаваться своим гражданам и партнерам.
"Киев ратует за демократические ценности, за прозрачность и открытость. Почему же им так не хочется афишировать свою позицию?" - поинтересовался эксперт в интервью РИА ФАН.
По мнению Дудчака, позиция украинской делегации строго противоречит положениям, закреплённым в Минских соглашениях. Поэтому прямой эфир позволил бы прояснить ситуацию и вывести политиков Украины на чистую воду.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
01 апреля 2021, 01:25
"Украине же охамела": Сатановский предложил недипломатичный метод перевоспитания Зеленского
01 апреля 2021, 06:55
"Дать пинка, разве это агрессия?": После новой жалобы Борреля русские ответили без обиняков
01 апреля 2021, 05:05
"Мозги в трубочку сворачиваются": "Спутнику V" предсказали проблемы, если сделка с ЕС сорвётся
01 апреля 2021, 03:15
"В Россию пойдут гробы": Гордон пообещал Путину "невиданный раньше отпор"
01 апреля 2021, 15:10
"Это не должно никого беспокоить": Москва одним фактом пресекла истерику Киева из-за Донбасса
01 апреля 2021, 17:00
"Северный поток - 2" в зоне особого внимания военных: Поляки протаранили судно обеспечения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2021, 08:30
США посягнут на Северный морской путь: Россию предупредили о неизбежном
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - обозреватель
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
01 апреля 2021, 03:15
Снятый с мели в Суэцком канале Ever Given вновь "застрял". Египет выдвинул условия
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
27 марта 2021, 18:45
Китай не стерпел давления Запада и разразился ударами. Досталось Канаде и США
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.