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"Надо рвать на куски": Соловьев о разборках Порошенко в Верховной раде
01 апреля 2021, 20:40 • 28 • Политика
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал разборки Петра Порошенко с оппонентами в Верховной раде. "Надо рвать на куски", - советует он.
В Верховной раде произошел конфликт между лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко и членами партии "Слуга народа". Когда экс-президент Украины попытался подойти к трибуне, сторонники действующего главный государства Владимира Зеленского заблокировали проход.
По мнению телеведущего Владимира Соловьева, инцидент нельзя назвать потасовки, ибо таких людей, как Порошенко, надо "рвать на клочки".
"Нацистская морда, с наслаждением кричавшая, что ваши дети будут в подвалах, а наши дети будут учиться", - описал журналист Порошенко в интервью изданию "ПолитЭксперт".
При этом остаются вопросы к Зеленскому, который уклоняется от выполнения общений, данных избирателям. Более того, действующий президент в начале срока грозил наказать Порошенко, но в итоге ничего не произошло.
"Так что странно, что его только толкают. Его заталкивать должны в тюремную камеру", - добавил он.
Ранее Верховная рада потребовала от Москвы немедленного прекращения боевых действий в Донбассе, хотя Россия не является стороной конфликта. При этом ситуация в регионе продолжает накаляться.
Власти Украины требуют соблюдать режим секретности в переговорах по Донбассу. Как считает политолог Александр Дудчак, Киев саботирует диалог, но не хочет в этом признаваться своим гражданам и партнерам.
"Киев ратует за демократические ценности, за прозрачность и открытость. Почему же им так не хочется афишировать свою позицию?" - поинтересовался эксперт в интервью РИА ФАН.
По мнению Дудчака, позиция украинской делегации строго противоречит положениям, закреплённым в Минских соглашениях. Поэтому прямой эфир позволил бы прояснить ситуацию и вывести политиков Украины на чистую воду.
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