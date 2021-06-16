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"Надо разозлить Путина": Тактику Байдена на переговорах раскрыл американист

16 июня 2021, 18:20  •  22 • Политика
Тактику Джо Байдена на переговорах с коллегой из России раскрыл Рафаэль Ордуханян. Он обратил внимание, как освещают ход саммита американские телеканалы: "Надо разозлить Путина".
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в прямой трансляции Царьграда, посвящённой переговорам президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, оценил ход саммита.
Эксперт признался, что не ждёт от встречи прорывных итогов, поскольку Вашингтон фактически навязал свою повестку для обсуждения. Так, весь список вопросов построен на пропагандистских клише.
В связи с этим со стороны властей США могут последовать провокационные нападки на Путина по темам Украины, ситуации в Белоруссии и блогера Алексея Навального.
Поэтому Вашингтон, планируя данный саммит, хотел не сделать шаг навстречу Москве, а успокоить общественное мнение внутри страны, уверен собеседник "Первого русского".
Он также рассказал, как искажённо освещают саммит американские телеканалы. Причём связанные как с республиканцами, так и с демократами - в частности, Fox News и CNN.
Мол, посмотрите, какая мудрая тактика у Байдена: он начал с вопросов о концентрации войск на украинской границе, о Навальном, чтобы разозлить Путина, а потом перешёл к обсуждению американских проблем. Но в действительности ни Навальный, ни Украина им не важны. Однако надо разозлить Путина, чтобы потом уже обсуждать с ним реальные вещи - углеводороды, "Северный поток - 2", якобы имевшие место кибератаки и вмешательство в выборы. Всё про себя родных, - подчеркнул Ордуханян.

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