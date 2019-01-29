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"Надо рассказать замечательную историю": Трамп прочтет речь о положении США 5 февраля
29 января 2019, 05:39 • 86 • Политика
Президент Дональд Трамп выступит с ежегодной речью "О положении страны" в Конгрессе США в следующий вторник, 5 февраля. В своем формальном письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси американский лидер отметил, что ему и его администрации "Надо рассказать замечательную историю" и что в дальнейшем они планируют "достичь еще большего".
Отметим, что ранее Пелоси официально пригласила главу американского государства обратиться к конгрессменом с годовым отчетом. При этом она отказалась назвать точную дату послания, ссылаясь на то, что не может сделать этого до завершения бюджетного кризиса.
Традиционная дата речи "О положении страны" — 29 января. Тем не менее она была пропущена из-за шатдауна — временного прекращения работы американских правительственных служб в связи с отсутствием бюджета.
Тем не менее на прошлой недели Трамп и демократы в Конгрессе достигли соглашения, которое позволило согласовать временный бюджет на три текущие недели. Это в свою очередь позволило Пелоси отправить президенту официальное приглашение для выступления в Конгрессе.
Напомним, что шатдаун в США начался в конце прошлого года из-за разногласий между исполнительной и законодательной ветвями власти по поводу финансирования стены на границе с Мексикой.
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