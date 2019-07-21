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"Надо провериться у британских ученых": Британской разведке дали совет по поиску "следа" России в захвате танкера
21 июля 2019, 14:39 • 41 • Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера, сообщают британские СМИ со ссылкой на разведку. "Британской разведке надо провериться у британских ученых", - советуют в соцсетях.
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера, сообщает Sunday Mirror. Обвинения прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Британский таблоид утверждает, что захватившие нефтяной танкер иранские военные намеренно могли сбить его с курса, отправив ложные данные GPS при помощи "российской спецтехники". При этом добавляется, что это якобы было сделано с личного дозволения президента России Владимира Путина.
Он отметил, что раньше Британия утверждала, будто бы Россия совершила "акт агрессии", задержав украинские военные суда в Керченсом проливе, хотя всем очевидно, что это была провокация экс-президента Украины Петра Порошенко. Теперь же Россию и вовсе обвиняют в том, что сделали военные Ирана.
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