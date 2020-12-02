"Надо просто дать много денег": Савченко предложила купить Донбасс

Об этом экс-депутат заявила, выступая в эфире телеканала "Наш". По её словам, чтобы добиться миграции населения с юго-востока на подконтрольные Киеву территории, нужно создать людям комфортные условия жизни - дать им жильё, работу и деньги.

Для того чтобы они вернулись в Украину, им прежде всего надо просто дать много денег, хорошие условия, дом. Это сработает, - отметила Савченко.

При этом она выразила уверенность, что таким образом можно будет "скупать" жителей Донбасса сотнями тысяч.

Напомним, что до того, как стать депутатом Верховной рады, Савченко была штурманом вертолёта Ми-24 ВВС Украины и занималась наведением артиллерийских ударов ВСУ. В 2014 году Донецкий городской суд Ростовской области приговорил её к 22 годам лишения свободы за причастность к нанесению удара, жертвами которого стали работающие в Донбассе российские журналисты. Однако в 2016 году Савченко была помилована указом президента РФ Владимира Путина и передана Украине, которая уже объявила лётчицу национальным героем и заочно включила в списки парламентской фракции партии "Батькивщина".

В 2018 году правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело против Савченко, обвинив её в попытке организации госпереворота. В апреле прошлого года её освободили из-под стражи, поскольку истёк срок меры пресечения.