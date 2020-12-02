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"Надо просто дать много денег": Савченко предложила купить Донбасс
02 декабря 2020, 08:45 • 120 • Политика
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила купить жителей Донбасса и переманить их таким образом на Украину. Она уверена, что для этого людям, которых каждый день обстреливают украинские силовики, "надо просто дать много денег".
Об этом экс-депутат заявила, выступая в эфире телеканала "Наш". По её словам, чтобы добиться миграции населения с юго-востока на подконтрольные Киеву территории, нужно создать людям комфортные условия жизни - дать им жильё, работу и деньги.
При этом она выразила уверенность, что таким образом можно будет "скупать" жителей Донбасса сотнями тысяч.
Напомним, что до того, как стать депутатом Верховной рады, Савченко была штурманом вертолёта Ми-24 ВВС Украины и занималась наведением артиллерийских ударов ВСУ. В 2014 году Донецкий городской суд Ростовской области приговорил её к 22 годам лишения свободы за причастность к нанесению удара, жертвами которого стали работающие в Донбассе российские журналисты. Однако в 2016 году Савченко была помилована указом президента РФ Владимира Путина и передана Украине, которая уже объявила лётчицу национальным героем и заочно включила в списки парламентской фракции партии "Батькивщина".
В 2018 году правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело против Савченко, обвинив её в попытке организации госпереворота. В апреле прошлого года её освободили из-под стражи, поскольку истёк срок меры пресечения.
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