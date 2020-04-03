"Надо послать демократию на время подальше": Сатановский озвучил рецепт выживания в эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с COVID-19. Ситуацию в стране и мире прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.

Он отмечает, что для выживания в условия пандемии COVID-19 без жёстких мер контроля не обойтись. И если для этого необходимо поменять законы и "наступить" на права человека, то так тому и быть.

Надо для всего этого, что нужно уже не для процветания, а для элементарного выживания, менять законы - меняйте. Надо послать демократию на время подальше или отложить её в долгий ящик - откладывайте, - пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Эксперт подчеркнул, что мир изменился, и воровать, как прежде, уже не получится. Чтобы пережить пандемию, необходимо наладить жёсткий порядок, перед которым все равны, и никаких исключений для "своих".

И тогда как толково всё выстроится, и это заметно будет, хоть пожизненно правьте. Или как там теперь у всех будет. Хотя, будет, конечно, по-разному. Но не как раньше. Нельзя войти дважды в одну и ту же воду, - считает Сатановский.

Он подчёркивает, что мир после пандемии COVID-19 уже не будет прежним. Он поменяется, как после Первой и Второй мировых войн или революции, причём не важно какой.

Границы вряд ли вновь станут такими открытыми, как раньше. Безвизовый режим? Может, где-то и уцелеет. А может, и нет. В той же Европе, с Шенгенским соглашением как будет? Опять же, что будет с мигрантами и беженцами? Открытые двери, "приезжайте все к нам"? Ну-ну, - пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Ощутимый удар получит туриндустрия, а особенно система "всё включено", так как после пандемии вряд ли кто-то рискнёт прикасаться к "шведскому столу", указывает эксперт. Популярные в США "буфеты" и "бранчи" также можно уже хоронить, добавляет Сатановский. И про свободу интернет-торговли, полагает эксперт, также можно забыть. Потому что неизвестно, что к тебе в посылке, помимо товарного содержимого, из далёких краёв прилетит - на предмет инфекций всяческого типа, отмечает он.