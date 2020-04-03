Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные сл...
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баране...
Главная / Политика

"Надо послать демократию на время подальше": Сатановский озвучил рецепт выживания в эпидемию коронавируса

03 апреля 2020, 02:35  •  52 • Политика
Президент России Владимир Путин сообщил, что главам регионов страны дадут дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом. "Надо для элементарного выживания менять законы - меняйте. Надо послать демократию на время подальше - посылайте", - комментирует ситуацию экономист и политолог Евгений Сатановский.
Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с COVID-19. Ситуацию в стране и мире прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
Он отмечает, что для выживания в условия пандемии COVID-19 без жёстких мер контроля не обойтись. И если для этого необходимо поменять законы и "наступить" на права человека, то так тому и быть.
Надо для всего этого, что нужно уже не для процветания, а для элементарного выживания, менять законы - меняйте. Надо послать демократию на время подальше или отложить её в долгий ящик - откладывайте, - пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Эксперт подчеркнул, что мир изменился, и воровать, как прежде, уже не получится. Чтобы пережить пандемию, необходимо наладить жёсткий порядок, перед которым все равны, и никаких исключений для "своих".
И тогда как толково всё выстроится, и это заметно будет, хоть пожизненно правьте. Или как там теперь у всех будет. Хотя, будет, конечно, по-разному. Но не как раньше. Нельзя войти дважды в одну и ту же воду, - считает Сатановский.
Он подчёркивает, что мир после пандемии COVID-19 уже не будет прежним. Он поменяется, как после Первой и Второй мировых войн или революции, причём не важно какой.
Границы вряд ли вновь станут такими открытыми, как раньше. Безвизовый режим? Может, где-то и уцелеет. А может, и нет. В той же Европе, с Шенгенским соглашением как будет? Опять же, что будет с мигрантами и беженцами? Открытые двери, "приезжайте все к нам"? Ну-ну, - пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Ощутимый удар получит туриндустрия, а особенно система "всё включено", так как после пандемии вряд ли кто-то рискнёт прикасаться к "шведскому столу", указывает эксперт. Популярные в США "буфеты" и "бранчи" также можно уже хоронить, добавляет Сатановский. И про свободу интернет-торговли, полагает эксперт, также можно забыть. Потому что неизвестно, что к тебе в посылке, помимо товарного содержимого, из далёких краёв прилетит - на предмет инфекций всяческого типа, отмечает он.
Так что, понятно, что интересная будет жизнь. И те, кто останутся в живых, позавидуют мёртвым. Спасибо Стивенсону за цитату, - подводит итог Сатановский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
02 апреля 2020, 23:35
"Ума мало, амбиции большие": Украинский музыкант оскорбительно пошутил о русских. Фридлянд ответил
02 апреля 2020, 21:35
"Обезглавленную" Архангельскую область объединят с Ненецким округом - депутат Госдумы
02 апреля 2020, 21:35
После обращения к нации подписан указ: Путин утвердил оплачиваемые выходные до 30 апреля
02 апреля 2020, 21:35
На фоне эпидемии глава Коми Сергей Гапликов объявил об отставке
02 апреля 2020, 21:35
"Действовать на опережение": Специальное обращение Путина в трёх главных пунктах
02 апреля 2020, 23:35
Кто не ушёл в изоляцию: Названы регионы России, которые пока не ввели режим обязательной изоляции
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 апреля 2020, 00:35
Нефть по четыре доллара? Если будет предложение - Песков осадил Белоруссию
03 апреля 2020, 00:35
Эстония – страна технологий? Но почему ее экономика так и не вылезла из 90-ых? (П.и.К...
03 апреля 2020, 00:35
Президент Сербии попросил о помощи Россию. Путин пообещал
03 апреля 2020, 00:30
«БПЛА уже показали свою эффективность»: как Россия усиливает беспилотную авиацию
03 апреля 2020, 01:30
«Не белорусский рубль и не российский»: Лукашенко рассказал о возможной единой валюте...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои антивирусные меры
30 марта 2020, 13:35
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивает помощь Европе
31 марта 2020, 09:35
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
29 марта 2020, 07:35
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
30 марта 2020, 07:35
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
29 марта 2020, 20:35
"Ад уже здесь": Заражённые коронавирусом ньюйоркцы умирают каждые 17 минут - Daily Mail
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.