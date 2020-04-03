|
"Надо послать демократию на время подальше": Сатановский озвучил рецепт выживания в эпидемию коронавируса
03 апреля 2020, 02:35 • 52 • Политика
Президент России Владимир Путин сообщил, что главам регионов страны дадут дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом. "Надо для элементарного выживания менять законы - меняйте. Надо послать демократию на время подальше - посылайте", - комментирует ситуацию экономист и политолог Евгений Сатановский.
Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с COVID-19. Ситуацию в стране и мире прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
Он отмечает, что для выживания в условия пандемии COVID-19 без жёстких мер контроля не обойтись. И если для этого необходимо поменять законы и "наступить" на права человека, то так тому и быть.
Эксперт подчеркнул, что мир изменился, и воровать, как прежде, уже не получится. Чтобы пережить пандемию, необходимо наладить жёсткий порядок, перед которым все равны, и никаких исключений для "своих".
Он подчёркивает, что мир после пандемии COVID-19 уже не будет прежним. Он поменяется, как после Первой и Второй мировых войн или революции, причём не важно какой.
Ощутимый удар получит туриндустрия, а особенно система "всё включено", так как после пандемии вряд ли кто-то рискнёт прикасаться к "шведскому столу", указывает эксперт. Популярные в США "буфеты" и "бранчи" также можно уже хоронить, добавляет Сатановский. И про свободу интернет-торговли, полагает эксперт, также можно забыть. Потому что неизвестно, что к тебе в посылке, помимо товарного содержимого, из далёких краёв прилетит - на предмет инфекций всяческого типа, отмечает он.
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 марта 2020, 10:00
|
27 марта 2020, 05:35
|
30 марта 2020, 13:35
|
31 марта 2020, 09:35
|
29 марта 2020, 07:35
|
30 марта 2020, 07:35
|
29 марта 2020, 20:35