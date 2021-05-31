"Надо подождать": В Белоруссии назвали возможный вариант решения суда по Сапеге

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал возможный вариант решения суда относительно подруги бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Софьи Сапеги. "Надо подождать", - отметил он.

По словам министра, гражданку России, скорее всего, будут судить в Белоруссии, после чего президент республики Александр Лукашенко может принять решение о её помиловании и передаче в Россию. Об этом он рассказал в интервью, которое дал газете "Коммерсантъ".

Более точно предсказать развитие событий Макей не смог, потому что "существуют разные варианты".