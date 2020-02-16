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"Надо отказаться от "духовного" наследия бесов и убийц": Поклонская о сохранении традиционной семьи в России

16 февраля 2020, 05:24  •  47 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что разрушение традиционной семьи в России началось с 1917 года. "Если мы хотим бороться за сохранение семьи, надо отказаться от "духовного" наследия бесов и убийц", - считает экс-прокурор Крыма.
Для сохранения традиционной семьи в России прежде всего необходимо отказаться от "духовного" наследия большевиков. Такую мысль высказала депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.
По её мнению, разрушение традиционной семьи в России началось ещё в 1917 году, когда большевики "убили" целую страну - Российскую Империю. После этого начали продвигаться аборты и разводы, а у совершенно посторонних людей появилась возможность устроить "товарищеский суд" над мужем и женой и копаться в их личных делах.
Прекрасной иллюстрацией этому служит фильм "Любовь и голуби", считает Поклонская. По сюжету фильма мужа отправляют одного на море, а не с женой и детьми. В итоге "расфуфыренная дура" уводит главного героя из семьи.
А всё от того, что Вася и Наденька просто не знали, что такое настоящая любовь и ценности семьи. Большевики всё это отняли и у них, и у нас - ведь многое из рухнувшего Союза перекочевало в нынешнюю Россию, Украину, Белоруссию, - пишет Поклонская на своём Telegram-канале.
Из-за большевиков браки начали заключать не на небесах, а в кабинетах бюрократов. А семью начали строить не по заповедям Бога, а по законам партии, добавляет экс-прокурор Крыма.
Если мы хотим бороться за сохранение семьи, надо отказаться от "духовного" наследия бесов и убийц, - подчеркнула она.

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