|
"Надо отказаться от "духовного" наследия бесов и убийц": Поклонская о сохранении традиционной семьи в России
16 февраля 2020, 05:24 • 47 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что разрушение традиционной семьи в России началось с 1917 года. "Если мы хотим бороться за сохранение семьи, надо отказаться от "духовного" наследия бесов и убийц", - считает экс-прокурор Крыма.
Для сохранения традиционной семьи в России прежде всего необходимо отказаться от "духовного" наследия большевиков. Такую мысль высказала депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.
По её мнению, разрушение традиционной семьи в России началось ещё в 1917 году, когда большевики "убили" целую страну - Российскую Империю. После этого начали продвигаться аборты и разводы, а у совершенно посторонних людей появилась возможность устроить "товарищеский суд" над мужем и женой и копаться в их личных делах.
Прекрасной иллюстрацией этому служит фильм "Любовь и голуби", считает Поклонская. По сюжету фильма мужа отправляют одного на море, а не с женой и детьми. В итоге "расфуфыренная дура" уводит главного героя из семьи.
Из-за большевиков браки начали заключать не на небесах, а в кабинетах бюрократов. А семью начали строить не по заповедям Бога, а по законам партии, добавляет экс-прокурор Крыма.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2020, 09:09
|
15 февраля 2020, 09:54
|
12 февраля 2020, 00:39
|
13 февраля 2020, 05:54
|
11 февраля 2020, 05:09
|
12 февраля 2020, 10:24
|
15 февраля 2020, 09:39