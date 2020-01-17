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"Надо отдать честь погибшим": Раскритиковавший власти Польши из-за Путина Валенса готов приехать на парад Победы

17 января 2020, 16:39  •  116 • В мире
Экс-президент Польши Лех Валенса не откажется приехать в столицу России на мероприятия, посвящённые 75-летию со Дня Победы, если получит приглашение. "Надо помнить о тех страшных событиях", - уверен он.
Экс-президент Польши Лех Валенса не откажется приехать в столицу России на мероприятия, посвящённые 75-летию со Дня Победы, если получит приглашение. "Надо помнить о тех страшных событиях", - уверен он.
Об этом Валенса рассказал в беседе с телеканалом "Звезда". Экс-президент отметил, что действующим политиком он уже не является. Поэтому если российские власти направят ему соответствующее приглашение, то он обязательно примет участие в торжественных мероприятиях.
"Мой отец погиб в те времена, и надо помнить о тех страшных событиях. Также надо помнить и отдавать честь людям, которые погибли тогда", - сказал он.
Напомним, на прошлой неделе Лех Валенса раскритиковал действующие власти страны за этот отказ приехать в Иерусалим на памятные мероприятия. Политик напомнил, что следовало ожидать лишения Дуды права голоса в Израиле после того, как польская сторона не пригласила президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме.
Бывший польский лидер призвал Варшаву признать освобождение Освенцима русскими и заявил, что польским властям следовало бы пригласить Путина. "Это историческая правда, и никто не изменит её", - цитирует Валенсу издание Onet.
Политик продолжил свою мысль, пояснив, что если "польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, то это весьма несерьёзно". По словам бывшего президента Польши, для налаживания с Россией хороших отношений необходим диалог. Но и он должен быть определённый.

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