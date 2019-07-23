"Надо очертить – что можно, а что нельзя": Метящий на пост премьера Вакарчук хочет принять закон об отношениях со "страной-агрессором"

По словам музыканта-политика, Украина "страдает от двойных стандартов", а вопрос "моральной ответственности" граждан по-прежнему остается открытым, в то время как государство "не желает ни за что отвечать".

"Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России. Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что - нет, и тогда этот вопрос был бы снят", - сказал Вакарчук в комментарии агентству "Укринформ".

Это не первый "законотворческий порыв" лидера группы "Океан Эльзы", подавшегося в политические деятели. К примеру, не так давно он предложил ввести на Украине уголовное наказание за переговоры с Россией, не санкционированные государственными органами. Сажать таких "неуполномоченных переговорщиков", по его мнению, надо лет на 15.

При этом музыкант сослался на аналогичную практику в других странах - к примеру, на так называемый Акт Логана, существующий в США с 1799 года, согласно которому любой чиновник, вступивший в несанкционированные контакты с представителями стран, находящихся в конфронтации с Соединенными Штатами, может быть отправлен в тюрьму на 3 года.

По предварительным данным, партия "Голос", возглавляемая Вакарчуком, скорее всего, пройдет в Верховную раду – за нее проголосовали 6% избирателей. Зеленский уже пригласил Вакарчука на переговоры относительно создания парламентской коалиции. Также известно, что именно Вакарчуку прочат пост главы кабинета министров в новом украинском правительстве.

Второй возможный претендент на этот пост, Юлия Тимошенко, для нового президента менее желательный кандидат, и прежде всего потому, что она олицетворяет "старую власть".