|
"Надо обязательно к чему-нибудь принуждать Россию": Гаспарян о "внезапном" интересе Госдумы к клонированию
02 сентября 2019, 19:24 • 106 • Политика
В Госдуме заинтересовались редактированием генома, клонированием и "криогенным воскрешением". По мнению политолога Армена Гаспаряна, это всё часть плана по принуждению России к "западным ценностям".
В Госдуме заказали экспертно-аналитическое исследование о новейших репродуктивных технологиях - редактуре генома, клонировании и "криогенном воскрешении". Попутку законодателей вмешаться в естественный процесс рождаемости прокомментировал для Царьграда политолог и публицист Армен Гаспарян.
Он отмечает, что вся эта ситуация появилась не вдруг. На самом деле эта история тянется уже лет 15, утверждает Гаспарян. По его мнению, всё это результат какой-то массированной промывки мозгов, потому что иначе это объяснить невозможно. Вещи, которые казались немыслимыми ещё несколько лет назад теперь для людей вполне нормальны.
Политолог пояснил, что несмотря на довольно сильный консерватизм России депутаты Госдумы живут не в вакууме, и внимательно следят за деятельностью своих заграничных коллег. Отсюда и все эти идеи с редактированием генома и клонированием.
Он добавил, что сейчас вполне очевидно, что закат именно такой христианской глубокой цивилизации в Европе идёт полным ходом.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 сентября 2019, 14:09
|
27 августа 2019, 07:24
|
01 сентября 2019, 17:24
|
29 августа 2019, 04:54
|
30 августа 2019, 03:39
|
27 августа 2019, 07:24
|
27 августа 2019, 07:24