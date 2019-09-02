"Надо обязательно к чему-нибудь принуждать Россию": Гаспарян о "внезапном" интересе Госдумы к клонированию

В Госдуме заказали экспертно-аналитическое исследование о новейших репродуктивных технологиях - редактуре генома, клонировании и "криогенном воскрешении". Попутку законодателей вмешаться в естественный процесс рождаемости прокомментировал для Царьграда политолог и публицист Армен Гаспарян.

Он отмечает, что вся эта ситуация появилась не вдруг. На самом деле эта история тянется уже лет 15, утверждает Гаспарян. По его мнению, всё это результат какой-то массированной промывки мозгов, потому что иначе это объяснить невозможно. Вещи, которые казались немыслимыми ещё несколько лет назад теперь для людей вполне нормальны.

"Это просто превращение хорошей, глубокой, даже как бы мы критично к ней ни относились, но всё-таки исторической, европейской цивилизации просто в сплошной мультикультурный свинарник", - сказал Армен Гаспарян в интервью Царьграду.

Политолог пояснил, что несмотря на довольно сильный консерватизм России депутаты Госдумы живут не в вакууме, и внимательно следят за деятельностью своих заграничных коллег. Отсюда и все эти идеи с редактированием генома и клонированием.

"Это же всё звенья одной цепи. Надо обязательно к чему-нибудь принуждать Россию с точки зрения современных западных ценностей", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что сейчас вполне очевидно, что закат именно такой христианской глубокой цивилизации в Европе идёт полным ходом.