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"Надо объявлять войну": украинский журналист призвал разорвать все отношения с Россией
22 августа 2019, 10:24 • 168 • Политика
Известный украинский журналист Юрий Бутусов раскритиковал власти страны за стремление к миру и призвал разорвать все отношения с Россией. По его словам, "надо объявлять войну" - хотя и не прямо сейчас.
Юрий Бутусов, главный редактор украинского портала "Цензор.нет", в статье для "Обозревателя" обрушился с критикой на украинские власти из-за их стремления к миру и потребовал начать подготовку к объявлению войны России.
По его словам, "войну нужно объявлять, но к этому государство должно готовиться". По мнению журналиста, в интересах Украины полностью разорвать отношения с Россией. Для этого нужно решить проблемы с зависимостью от российских поставок угля и всего необходимого для атомной энергетики.
Бутусов призывает "самим пойти вперёд и разорвать отношения" и критикует официальный Киев за пассивность. Пока, по его мнению, Украина не может обвинить Россию в участии в конфликте в Донбассе, потому что в таком случае войну придётся объявлять немедленно.
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