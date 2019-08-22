"Надо объявлять войну": украинский журналист призвал разорвать все отношения с Россией

Юрий Бутусов, главный редактор украинского портала "Цензор.нет", в статье для "Обозревателя" обрушился с критикой на украинские власти из-за их стремления к миру и потребовал начать подготовку к объявлению войны России.

По его словам, "войну нужно объявлять, но к этому государство должно готовиться". По мнению журналиста, в интересах Украины полностью разорвать отношения с Россией. Для этого нужно решить проблемы с зависимостью от российских поставок угля и всего необходимого для атомной энергетики.

Бутусов призывает "самим пойти вперёд и разорвать отношения" и критикует официальный Киев за пассивность. Пока, по его мнению, Украина не может обвинить Россию в участии в конфликте в Донбассе, потому что в таком случае войну придётся объявлять немедленно.