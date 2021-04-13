"Надо обозначить правила игры": Атаковав русских, американские корпорации забыли о рисках

Очередная блокировка русского видео на YouTube обернулась дискуссией о правомерности действий и ответе на произошедшее. Накануне ликвидировали фанатскую трансляцию проекта Царьграда "Народное голосование". Очевидно, американские корпорации забыли о рисках, а значит, "надо обозначить правила игры". Об этом, в частности, говорит депутат Александр Шерин.

Проект "Народное голосование" телеканала Царьград, транслируемый фанатским движением на платформе YouTube, забанили без объяснения причин. Трансляция велась с 19:00 в понедельник, 12 апреля. Менее чем через час после начала эфир был ликвидирован. Помимо всего прочего, из фанатского эфира изъяли кусок программ "Царьград. Главное", "Сухой остаток", а также сняли у канала несколько тысяч подписчиков.

Собеседники Царьграда в фанатском движении сообщили, что уточнить причины этой блокировки к этому часу им не удалось.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал произошедшее, отметив, что сервис YouTube по-прежнему работает на условиях внутренней цензуры. Впрочем, это уже ни для кого не новость, добавил собеседник "Первого русского":

И России всего-навсего необходимо прилагать усилия, вкладывать средства, поддерживать на государственном уровне развитие собственных IT-технологий, собственных платформ. Нам необходимо быть независимыми. Ни в коем случае не пытаться отгородиться от всего мира железным занавесом, не устанавливать какие-то фильтры. Но надо сделать так, чтобы YouTube исполнял законы России, тем более, что и этот сервис зависит от большой русской аудитории. Надо обозначить правила игры, пояснив, например, что блокировка и прочие действия с нашим контентом на YouTube невозможны без согласия Роскомнадзора, - полагает Шерин.

Как известно, причин блокировки фанатского контента представители сервиса не назвали. Шерин полагает, что атака была нацелена именно на "Первый русский", поскольку "Царьград уже давно стал костью в горле у YouTube и многих других социальных сетей, которые базируются в США, из-за проводимой патриотической линии".

Напомним, ранее и официальный канал Царьграда на YouTube был заблокирован администрацией сервиса без объяснения причин. Позже было объявлено, что американская корпорация Google приняла решение о блокировке, применяя американские санкции на территории России, что противоречит законодательству нашей страны. "Первый русский" решает спор с Google в суде и пока наблюдает, что представители американской корпорации юлят и не собираются жить по русским законам.

Что такое "Народное голосование"

"Народное голосование" - проект, в рамках которого проводится анкетирование кандидатов в депутаты Госдумы перед сентябрьскими выборами. Зрители нашего телеканала и читатели сайта "Первого русского" выбрали пять вопросов, на которые они хотели бы получить ответы.

В голосовании по выбору вопросов участвовали 1,5 миллиона человек. В понедельник, 12 апреля, в эфире Царьграда стартовали первые опросы депутатов, которые намерены стать кандидатами на очередных выборах. С учредителем "Первого русского" Константином Малофеевым беседовали депутаты Госдумы Сергей Миронов, Пётр Толстой, Наталья Поклонская, Александр Ющенко и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.