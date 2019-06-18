"Надо начать с конкретных шагов": Зеленский заговорил об "условиях" для проведения переговоров в "нормандском формате"

Под этими условиями Зеленский подразумевает "освобождение украинских моряков, которые были арестованы во время "керченской провокации", освобождение военнопленных, прекращение огня в Донбассе, а также разведение войск на линии разграничения.

Во время переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном Зеленский сообщил, что на "прямой диалог с народными республиками Донбасса" Киев не готов. При этом соглашается только на переговоры с минском формате и прекращение огня на юго-востоке Украины, передает "112 Украина".

Ранее выступление лидеров двух стран прокомментировала российская журналистка Ольга Скабеева. По ее словам, риторика глав Украины и Франции, по сути, осталась неизменной.

По её словам, Зеленский опять повторил всё те же клишированные фразы, которыми Украина кормит Запад последние 5 лет. Украинский президент обозвал Россию агрессором, потребовал вернуть Крым и Донбасс и попросил продлить антироссийские санкции.

Прокомментировали заявление Зеленского о "неготовности к переговорам" с народными республиками Донбасса и в Верховной раде. К примеру, Нестора Шуфрича, представляющего в украинском парламенте партию "Оппозиционная платформа – за жизнь", уверен, что такими заявлениями новый украинский президент только отдаляет момент урегулирования конфликта.