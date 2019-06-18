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"Надо начать с конкретных шагов": Зеленский заговорил об "условиях" для проведения переговоров в "нормандском формате"

18 июня 2019, 03:54  •  4 • В мире
Во ходе визита Владимира Зеленского в Париж, украинский президент заговорил о "конкретных шагах", без выполнения которых он не согласен возобновить переговоры в "нормандском формате" при участии представителей Франции, Германии, России и Украины.
Под этими условиями Зеленский подразумевает "освобождение украинских моряков, которые были арестованы во время "керченской провокации", освобождение военнопленных, прекращение огня в Донбассе, а также разведение войск на линии разграничения.
Во время переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном Зеленский сообщил, что на "прямой диалог с народными республиками Донбасса" Киев не готов. При этом соглашается только на переговоры с минском формате и прекращение огня на юго-востоке Украины, передает "112 Украина".
Ранее выступление лидеров двух стран прокомментировала российская журналистка Ольга Скабеева. По ее словам, риторика глав Украины и Франции, по сути, осталась неизменной.
По её словам, Зеленский опять повторил всё те же клишированные фразы, которыми Украина кормит Запад последние 5 лет. Украинский президент обозвал Россию агрессором, потребовал вернуть Крым и Донбасс и попросил продлить антироссийские санкции.
Прокомментировали заявление Зеленского о "неготовности к переговорам" с народными республиками Донбасса и в Верховной раде. К примеру, Нестора Шуфрича, представляющего в украинском парламенте партию "Оппозиционная платформа – за жизнь", уверен, что такими заявлениями новый украинский президент только отдаляет момент урегулирования конфликта.
"Когда Зеленский говорит "мы не ведем переговоры с сепаратистами", я задаю вопрос – а в Минске мы с кем ведем переговоры?... Мы с ними уже говорим почти пять лет, с сентября 2014 года... И мне искренне жаль, что официальный Киев боится этой риторики, этим он отдаляет мир и придется нам, "Оппозиционной платформе – За жизнь", по принципу "не знаете – научим, не хотите – придется заставлять", принуждать к миру уже эту новую власть", – заявил Шуфрич в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".

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