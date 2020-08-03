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"Надо меньше есть!": Шахназаров дал совет единороссу, задекларировавшему 4 копейки
03 августа 2020, 23:05 • 147 • Политика
Журналист Михаил Шахназаров дал совет единороссу Илье Гаффнеру, задекларировавшему 4 копейки. Он вспомнил о его скандальном заявлении, в котором депутат порекомендовал гражданам РФ "поменьше питаться" в период экономического кризиса. "Надо меньше есть!" - заметил собеседник Царьграда, обращаясь к парламентарию.
Журналист Михаил Шахназаров в комментарии для Царьграда оценил декларацию единоросса Ильи Гаффнера, который указал в документе, что якобы заработал за прошедший год всего четыре копейки.
Декларация была обнародована на портале парламента Свердловской области. Напомним, этот депутат ранее стал известен тем, что публично порекомендовал гражданам РФ "поменьше питаться" в период экономического кризиса.
По мнению Шахназарова, отчёт Гаффнера о его доходах - это не что иное, как издевательство над гражданами страны.
Он, однако, признался, что очень сомневается, что даже теперь этот единоросс привлечёт внимание регулирующих инстанций.
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