"Надо меньше есть!": Шахназаров дал совет единороссу, задекларировавшему 4 копейки

Журналист Михаил Шахназаров в комментарии для Царьграда оценил декларацию единоросса Ильи Гаффнера, который указал в документе, что якобы заработал за прошедший год всего четыре копейки.

Декларация была обнародована на портале парламента Свердловской области. Напомним, этот депутат ранее стал известен тем, что публично порекомендовал гражданам РФ "поменьше питаться" в период экономического кризиса.

По мнению Шахназарова, отчёт Гаффнера о его доходах - это не что иное, как издевательство над гражданами страны.

Теперь налоговые органы должны приехать к этому депутату. Проверить его автомобили, его жильё. И спросить: а откуда это, на какие деньги всё это куплено? Я уверен, что у господина Гаффнера всё в порядке с благосостоянием. Я ему, в свою очередь, тоже пожелал бы есть как можно меньше на протяжении всей жизни при таком отношении к людям. Чтобы он не пил и не ел вообще. Либо исключительно баланду. Моё пожелание, - поделился собеседник Царьграда.

Он, однако, признался, что очень сомневается, что даже теперь этот единоросс привлечёт внимание регулирующих инстанций.