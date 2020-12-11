Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Запад начал зачистку украинских олигархов
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: &quo...
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум...
Главная / Политика

"Надо лечить гангрену": Эксперт рассказал, как Крым и Донбасс могут спасти Украину

11 декабря 2020, 22:50  •  51 • Политика
Политический эксперт Антон Бредихин уверен, что только Крым и Донбасс смогут "вылечить гангрену" и спасти Украину от окончательного развала.
Под гангреной эксперт подразумевает украинские власти, которые продолжают толкать страну в пропасть, разделяя и без того расколотое общество ещё сильнее. Поощрение национализма и курс на тотальную украинизацию в стране, где превалирует русскоязычное население, имеющее родственников в России, лишь ускорит развал государства.
Бредихин считает, что Украина может избежать этого сценария только при одном условии, если во власть попадут люди из Крыма или Донбасса, которые понимают, что русофобской политикой единства в обществе не достичь. Только так можно вылечить "гангрену".
К власти на Украине должны прийти либо выходцы из Крыма и Донбасса, либо из тех регионов России, где очень силён украинский компонент. Люди, которые осознают единство народа, - пояснил эксперт Nation News.
Напомним, что Киев взял курс на поддержку националистов после госпереворота 2014 года. Он объявил сотрудничавших с фашистской Германией коллаборантов "национальными героями" и сделал их лозунг официальным воинским приветствием. Параллельно не прекращаются попытки вытеснить русский язык из всех сфер общества. Впрочем, заставить людей говорить на украинском языке из-под палки пока не получается. Судя по запросам Google, большинство украинцев предпочитают русскоязычный контент.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
11 декабря 2020, 11:50
После сигнала Путина с министром попрощались: "Потому что он никакой, совсем никакой"
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сванидзе
11 декабря 2020, 13:40
"Ваша тупость не имеет границ": Фото русских солдат обернулось позором для украинских педагогов
11 декабря 2020, 15:30
Корабли НАТО приблизились к "Академику Черскому"
11 декабря 2020, 17:20
"Примите мою большую розовую...": "Разведка" доложила о разъярённом Путине. Баранец ответил
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 декабря 2020, 04:30
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
11 декабря 2020, 11:50
После сигнала Путина с министром попрощались: "Потому что он никакой, совсем ник...
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Проньк...
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сван...
11 декабря 2020, 05:25
Марс, мы идём? Первый шаг США обернулся громким провалом. Наблюдатели лишились дара р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2020, 05:55
Ракеты долетят до Москвы: Россия готовит Крымский заслон
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
07 декабря 2020, 05:10
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени
08 декабря 2020, 11:25
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников - "АС Донбасса"
06 декабря 2020, 02:35
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получится
05 декабря 2020, 01:50
Новая должность Чубайса грозит новым налогом для России? Пронько рассказал, к чему готовиться
08 декабря 2020, 15:05
Савченко одобрила объединение России и Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.