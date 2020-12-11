Под гангреной эксперт подразумевает украинские власти, которые продолжают толкать страну в пропасть, разделяя и без того расколотое общество ещё сильнее. Поощрение национализма и курс на тотальную украинизацию в стране, где превалирует русскоязычное население, имеющее родственников в России, лишь ускорит развал государства.

Бредихин считает, что Украина может избежать этого сценария только при одном условии, если во власть попадут люди из Крыма или Донбасса, которые понимают, что русофобской политикой единства в обществе не достичь. Только так можно вылечить "гангрену".

К власти на Украине должны прийти либо выходцы из Крыма и Донбасса, либо из тех регионов России, где очень силён украинский компонент. Люди, которые осознают единство народа, - пояснил эксперт Nation News.

Напомним, что Киев взял курс на поддержку националистов после госпереворота 2014 года. Он объявил сотрудничавших с фашистской Германией коллаборантов "национальными героями" и сделал их лозунг официальным воинским приветствием. Параллельно не прекращаются попытки вытеснить русский язык из всех сфер общества. Впрочем, заставить людей говорить на украинском языке из-под палки пока не получается. Судя по запросам Google, большинство украинцев предпочитают русскоязычный контент.